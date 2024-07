Jyväskylän yliopistoon valittiin 2745 uutta opiskelijaa

Kaikki toisessa yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 11.7. klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 6.8. asti. Tulevana syyslukukautena Jyväskylän yliopiston opetus alkaa 2.9. ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatioviikko käynnistyy 26.8.2024.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2024 toisessa yhteishaussa yhteensä 18 714 hakijaa. Kandidaatti- ja maisteriohjelmien aloituspaikoista kohteittain vaihdellen 37–80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin haki 15 390 hakijaa, joista ensisijaisia oli 4 181. Maisteriohjelmiin haki 3 363 hakijaa, näistä ensisijaisia oli 1 999. Nyt valittujen lisäksi syksyllä 2024 aloittaa englanninkielisissä maisteriohjelmissa 270 uutta opiskelijaa.

Avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella hyväksyttiin 147 sellaista hakijaa, jotka eivät tulleet hyväksytyiksi yhteishaun kautta. Suosituimmat avoimen väylän hakukohteista tänä keväänä olivat kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma (106 hakijaa) ja psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (66 hakijaa).

Täydennyshaku täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin 7.-12.8.

Jyväskylän yliopisto avaa jälleen elokuussa täydennyshaun, jossa on haettavana kevään yhteishaussa täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja syksyllä alkaviin koulutuksiin. Täydennyshaussa olevat kandidaatti- ja maisteriohjelmat julkaistaan haun alkuun mennessä. Paikkoja tulee todennäköisesti tarjolle humanistisilta sekä matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta. Haku käynnistyy keskiviikkona 7.8. ja päättyy maanantaina 12.8. klo 15.00.

Kauppatieteet, psykologia, luokanopettajan koulutus ja liikuntapedagogiikka hakijamäärältään suosituimpia

Suosituimmaksi hakukohteeksi Jyväskylän yliopistossa nousi tällä kertaa kauppatieteiden ohjelma, johon pyrki 3 183 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat psykologia (3 179 hakijaa), luokanopettajan koulutus (1 570 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (915 hakijaa). Absoluuttinen hakijamäärä kasvoi yli sadalla kauppatieteissä ja historiassa. Kovin kilpailu opiskelupaikasta käytiin liikuntabiologian hakukohteessa, johon tuli 32 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä psykologiassa (30), liikunnan yhteiskuntatieteissä (26), kauppatieteissä (25) ja sosiaalityössä (24). Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti keräsi turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma (14,1).

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto sijoittui yhteishaussa viidenneksi suosituimmaksi yliopistoksi Turun, Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Myös ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto tuli viidenneksi Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen. Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikkaa tavoittelevia hakijoita oli yhteishaussa 6 295.

