Vihreä eduskuntaryhmä vastustaa käännytyslakia

Hallituksen esitys käännytyslaista on Vihreän eduskuntaryhmän mielestä monella tavalla ongelmallinen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nostaa keskeiseksi kritiikiksi sen, että laki vaarantaa suomalaisen oikeusvaltion sekä sitoutumisen perus- ja ihmisoikeuksiin Venäjän painostuksen alla.

– Venäjä on terroristivaltio, jonka toimia tulee pyrkiä torjumaan. On aivan selvää, että Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa rajojaan ja turvata kansallista turvallisuutta. Tärkein viesti pitäisi olla, että Suomi ei horju eikä Suomi taivu Venäjän edessä. Että Suomi pitää tiukasti kiinni niistä arvoista ja periaatteista, joita raukkamaisesti toimiva Venäjä ei ole koskaan allekirjoittanutkaan. Että me Suomessa tiedostamme vartioivamme itärajalla valtionrajan rinnalla rajaa siitä, mistä alkaa kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita vaaliva sekä kunnioittava oikeusvaltio, Virta kommentoi.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kritisoi lakiesitystä siitä, ettei vaihtoehtoisia tapoja torjua välineellistettyä maahanmuuttoa ole riittävästi selvitetty.



– Otamme Venäjän uhan ja välineellistetyn maahanmuuton erittäin vakavasti. Tämän lain toimivuudesta ei ole kuitenkaan mitään takeita. Sen sijaan sen oikeudelliset ongelmat ovat selviä. Siksi olisi ollut välttämätöntä selvittää ja toteuttaa vaihtoehtoisia tapoja näiden turvallisuusuhkien torjumiseksi. Hallitus on alusta asti kuitenkin hirttäytynyt juuri tähän ongelmalliseen ratkaisuun. Se ei ole viisasta eikä edistä Suomen turvallisuutta, Harjanne linjaa.

Asiantuntijat ovat kritisoineet lakiesitystä ankarasti ja sen käsittely valiokunnissa on ollut vaikeaa. Virta, joka on Vihreiden edustaja hallintovaliokunnassa, kritisoi käsittelyn poukkoilevaa luonnetta sekä asiantuntijoiden ohittamista. Myös perustuslakivaliokunnassa asiaa käsitellyt kansanedustaja Fatim Diarra on samoilla linjoilla.

– Tämä esitys on perustuslakiasiantuntijoiden yksimielisesti tuomitsema ja ristiriita perustuslain, EU-oikeuden sekä kansainvälisten sitoumusten kanssa on ilmeinen. Emme voi hyväksyä sitä, että näin vakavassa asiassa asiantuntijoiden näkemykset ohitetaan näin räikeällä tavalla, Diarra toteaa.

Perus- ja ihmisoikeuksien kannalta lakiesitys on yksiselitteisen ongelmallinen. Se ilmeisessä ristiriidassa ainakin ehdottoman palautuskiellon, oikeuden elämään, kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kiellon, joukkokarkotusten kiellon, oikeusturvan ja oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä turvapaikkaoikeuden kanssa. Näitä oikeuksia turvataan sekä Suomen perustuslaissa että kansainvälisissä sitoumuksista, joista Suomi ei yksipuolisesti voi poiketa.

– Me emme tingi niistä arvoista ja periaatteista, joita raukkamaisesti toimiva Venäjä ei ole koskaan allekirjoittanut. Me tiedostamme vartioivamme itärajan rinnalla rajaa siitä, mistä alkaa kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita vaaliva sekä kunnioittava oikeusvaltio. Tällaista esitystä emme eduskuntaryhmänä voi kannattaa, Virta ja Harjanne tiivistävät.