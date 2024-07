Varhaiskasvatuksella tärkeä rooli monikkosisarusten yksilöllisen kasvun tukemisessa

Opas on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen sosionomi, päiväkodin johtaja Jenni Burtsov-Lintulan ja Suomen Monikkoperheet ry:n asiantuntijatyöryhmän kanssa. Oppaan kirjoittaja Burtsov-Lintula on itsekin kaksosten äiti.

”Monikkosisarusten keskinäinen suhde on tärkeä ja kestää läpi elämän. On monia asioita, joita tulisi ottaa huomioon ja tukea, jotta keskinäinen suhde kehittyisi tasapainoiseksi. Sen lisäksi on tärkeää, että monikkosisarukseksi syntynyt lapsi kehittäisi oman vahvan yksilöllisen identiteetin. Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys, jotta nämä asiat toteutuvat. Toivon että tämä opas on apuna ymmärtämään monikkosisarusten välistä suhdetta, sekä tukemassa heidän yksilöllistä kasvuaan vahvaan minuuteen”, lausuu Jenni Burtsov-Lintula oppaan saatesanoissa.

Oppaassa käsitellään muun muassa monikkosisarusten yksilöllisyyden tukemista, keskinäistä suhdetta, varhaiskasvatuksen aloitusta, eriyttämistä ryhmän sisällä sekä monikkolasten ryhmäsijoittamista. Tietoa tuodaan esiin myös konkreettisin tapausesimerkein.

-Opas tuo tarpeellista tietoa niin monikkovanhemmille kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä tukea perheiden ja ammattilaisten väliseen vuoropuheluun, toteaa Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula.

Oppaan tekoa ohjasi asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Ahlberg, FT, yliopistonlehtori Kristiina Heinonen, sosionomi AMK, päiväkodinjohtaja Maaria Korhonen, YTM, toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Vs. toiminnanjohtaja Raisa Ojaluoto, sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Elina Santala ja informaatikko Kirsi Vierula.

Maksuton pdf-julkaisu

Kaksoset ja kolmoset varhaiskasvatuksessa - Opas kotiin ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille löytyy maksuttomana pdf-julkaisuna osoitteesta monikkoperheet.fi/varhaiskasvatusopas.

Suomen Monikkoperheet ry toivoo, että tieto-opas löytää tiensä mahdollisimman monen monikkovanhemman ja varhaiskasvatusammattilaisen tutustuttavaksi.

Oppaan tiedot

Julkaisija: Suomen Monikkoperheet ry, 2024

Teksti: Jenni Burtsov-Lintula

Visuaalinen suunnittelu: Jasmin Kolehmainen (muotoilija Amk) ja Emi Ahonen (media-assistentti Suomen Monikkoperheet ry)

Kuvitus: Jasmin Kolehmainen