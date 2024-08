Ifin vahva kasvu jatkuu – vakaa puolivuositulos suurvahingoista huolimatta

– Vahvuuksiamme ovat liiketoiminta-alueidemme hajautuksen ja kokomme lisäksi erinomainen hinnoittelustrategiamme. Kasvamme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja olemme luotettava kumppani asiakkaillemme. Maksamme joka päivä asiakkaillemme noin 9 miljoonaa euroa korvauksia aina erilaisista sään aiheuttamista vahingoista suurvahinkoihin, kommentoi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Ensimmäisen vuosipuoliskon bruttomaksutulon vakaan kasvun (7,3 prosenttia) takana on vahva kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöasiakkaissa kasvua tuli erityisesti henkilövakuutuksista (12 prosenttia) ja kotivakuutuksista (6 prosenttia). Ajoneuvovakuutuksissa kasvu oli maltillista (5 prosenttia), koska uusien autojen myyntimäärät pysyivät edelleen alhaisina. Maksutulon kasvua tukivat myös korkea vakuutusten uusimisaste ja vahva asiakaspysyvyys.

– Sekä kuluttajat että yritykset priorisoivat yhä enemmän terveyttä ja hyvinvointia. Olemme asemoituneet markkinoilla hyvin, mikä näkyy voimakkaana kiinnostuksena henkilövakuutuksiimme, jatkaa Thorsrud.

Yhteensä vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ifin tulos ennen veroja oli 735 miljoonaa euroa, mikä on 12,4 prosenttia vuodentakaista enemmän. Vakuutuspalvelutulos vuoden toisella neljänneksellä oli 219 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde oli 83,1 prosenttia (82,9 %).

Mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen skaalaamiseen Pohjoismaissa

If keskittyy digitalisoinnissa edelleen toimintojen tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vakuutusten myynti verkkokaupasta sekä digitaalisesti tehdyt vahinkoilmoitukset ja yhteydenotot kasvoivat tasaisesti. Henkilöasiakkaat suosivat yhä enemmän sähköistä asiointia, jonka lisäksi henkilökohtainen tuki on edelleen tärkeä osa palveluamme.

– Kokomme on tässäkin kilpailuetu, joka antaa mahdollisuuden investoida digitaaliseen myyntiin ja palveluihin. Olen hyvin ylpeä Ifin tähänastisesta digitaalisesta matkasta, olemmehan yksinkertaistaneet asiakkaille tavan hankkia vakuutuksia. Meillä on yhä lisää mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen skaalaamisessa kaikilla markkinoilla, mikä mahdollistaa tarjontamme vahvistamisen asiakkaillemme entisestään, Morten Thorsrud toteaa.

If-konsernin vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos

Bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 7,3 prosenttia kiintein valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2023. Vuoden toisella neljänneksellä bruttomaksutulo kasvoi 6,7 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Bruttomaksutulo vuoden toisella neljänneksellä oli 1 407 miljoonaa euroa (Q2/2023: 1 307 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos vuoden toisella neljänneksellä oli 219 miljoonaa euroa (210 milj. e).

Nettorahoitustulos vuoden toisella neljänneksellä oli 165 miljoonaa euroa (112 milj. e).

Tulos ennen veroja vuoden toisella neljänneksellä oli 379 miljoonaa euroa (320 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden toisella neljänneksellä 83,1 prosenttia (82,9 %) ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla 84,9 prosenttia (82,7 prosenttia).

Ifin vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli 250 miljoonaa euroa (Q2/2023: 248 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 29 miljoonaa euroa (70 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 89,7 prosenttia (74,0 %).

If on osa Sampo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Nasdaqin Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Lisätietoja:

If: Outi Kärkkäinen, viestintäpäällikkö, outi.karkkainen@if.fi tai p. 010 514 1962.

Sampo: Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, maria.silander@sampo.fi tai p. 010 516 0031