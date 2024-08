SuPerin Inberg: Sairauspäivärahan leikkaaminen heikentää merkittävästi työntekijöiden turvaa sairauden aikana

SuPerin arvion mukaan esityksen kokonaisvaikutukset työpaikoilla ovat päinvastaisia hallituksen tavoitteille, ja tämän vuoksi esitys on syytä perua. Leikkausten sijaan tulisi keskittyä työkyvyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien rakenteelliseen uudistamiseen. Lyhytnäköisillä leikkauksilla voidaan saada nopeasti aikaan paljon haittaa työllisyyden parantamiseen.

Hallituksen esityksen mukainen sairauspäivärahan leikkaus ei kohdistu vain hyvätuloisiin, vaan koskee myös matalapalkkaisia lähihoitajia. Esimerkiksi 35 000 euron vuositulot tienaava lähihoitaja saisi leikkauksen myötä n. 300 euroa vähemmän sairauspäivärahaa kuin nykytilanteessa. Tämä tarkoittaa bruttotulojen laskua yli tuhannella eurolla työntekijän jäädessä sairauspäivärahalle.

Leikkaus vaikuttaa eniten aloihin, joissa sairastavuus on korkeampaa, kuten sosiaali- ja terveysalaan sekä varhaiskasvatusalaan. Riski työtapaturmalle on korkea ja työtapaturmien määrä on kasvanut entisestään viime vuosina. Näillä aloilla on runsaasti myös tuki- ja liikuntaelinvaivoja, eikä työtä ole mahdollista tehdä fyysisesti rajoittuneella työkyvyllä.

– Pakolliset menot eivät tyypillisesti ainakaan alene sairastumisen myötä, huomauttaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. – Tilanne saattaa olla jopa päinvastainen, sillä sairastumisesta aiheutuu usein lääke- ja muita kustannuksia. Pitkä sairausloma on jo nyt taloudellisesti vaikea erityisesti matalapalkkaisille työntekijöille ja leikkaus heikentää heidän tilannettaan entisestään.

– Hallituksen perustelu sairauspäivärahan leikkaamista työllisyyden lisäämisellä on järjetön, sanoo Inberg. – Työntekijä ei voi vaikuttaa siihen, onko hän työkyvyttömyyden vuoksi poissa työstä, eikä työkyvyttömyys ole työntekijän oma valinta. Joko hallitus ei usko, että etuutta saavien työkyvyttömyys on todellista tai sitten he eivät välitä siitä vahingosta, mitä taloudellisista syistä kesken jäänyt kuntoutuminen voi työntekijälle, hänen työyhteisölleen ja loppujen lopuksi koko yhteiskunnalle, aiheuttaa.

Hallitus on toteuttanut sairauspäivärahan leikkaamisen ohella myös muita leikkauksia. SuPer on huolissaan myös siitä, onko leikkausten yhteisvaikutuksia arvioitu riittävästi ja tulevatko ne johtamaan ennemminkin yhteiskunnan kustannusten kasvuun ihmisten toimeentulo-ongelmien lisääntyessä.