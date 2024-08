Vanhempi, opasta sähköpotkulaudalla liikenteeseen lähtevää nuorta

Vaikka vakavissa sähköpotkulautaonnettomuuksissa korostuvat humalassa aikuisille sattuneet vahingot, lukumäärällisesti tapaturmia sähköpotkulaudalla on tänä vuonna sattunut lapsille ja nuorille aikuisia enemmän, käy ilmi Ifin tapaturmavahinkotilastoista. Aiempina vuosina tilanne on ollut toisin päin.

Sähköpotkulaudalla riskejä tuo etenkin vauhti, joka vaikeuttaa laudan hallintaa sekä muun liikenteen havainnointia. Tyypillisesti lapsen tai nuoren tapaturman syynä onkin liian kova tilannenopeus. Useimmiten laudalla kaatuessa loukkaantuu käsi, kasvot, hampaat tai pää.

– Lapset ovat kevyitä ja sähköpotkulaudat kulkevat etenkin alamäessä lujaa. Monelle vahinko on sattunut kovassa vauhdissa alamäessä, kun mäen alapuolella on yllätyksenä ollut hiekkaa, kiviä tai kuoppa. Hiljaisemmassa vauhdissa vahinkoja sattuu esimerkiksi renkaan tökätessä reunakivetykseen, kuvaa Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Mirva Vahvelainen.

– Liian suuri tilannenopeus tai huono keskittyminen muuhun liikenteeseen aiheuttavat myös esimerkiksi nokkakolareja polkupyöräilijän kanssa tai törmäyksiä jalankulkijoihin.

Osaahan nuori liikennesäännöt?

Nuoren kanssa kannattaa käydä läpi keskeiset liikennesäännöt sekä ohjeet turvalliseen liikkumiseen. Mitä nuorempi lapsi, sitä tärkeämpää on opetella yhdessä potkulaudalla ajamista ja sopia, missä lapsi saa sillä kulkea.

– Nopeasti, mutta ääneti liikkuva sähköpotkulauta on myös muille tiellä liikkujille vaikeasti havaittava. Erityisesti tien ylitykset vaativatkin huolellisuutta. Opasta lasta hidastamaan aina risteyksiin ja osoittamaan muille tiellä liikkujille selkeästi aikeensa eli näyttämään suuntamerkkiä kääntyessä, painottaa Vahvelainen.

Myös autoilijan kannattaa pitää erityisen tarkkaan silmällä potkulaudalla liikkuvia lapsia. Hyvä perussääntö on hidastaa vauhtia koulujen läheisyydessä ja olla varautunut siihen, että lapset liikkuvat odottamattomasti.

Käy nämä turvallisuusohjeet läpi sähköpotkulautailevan lapsen tai nuoren kanssa:

Käytä aina kypärää. Sähköpotkulaudalla noudatetaan samoja liikennesääntöjä kuin polkupyörällä, eli yli 12-vuotias ei saa ajaa jalkakäytävällä. Älä kyyditse kaveria – sähköpotkulaudalla ajaa vain yksi henkilö kerrallaan. Vältä kuulokkeiden käyttöä ajaessa, sillä ne voivat estää havainnoimasta, mitä ympärillä tapahtuu. Jätä puhelin pois kädestä ja keskity ohjaamaan lautaa kahdella kädellä. Sovita nopeus tilanteeseen: huomioi, että pystyt reagoimaan yllättäviin tilanteisiin kaupunkiliikenteessä tai hallitsemaan laudan sateen liukastamalla asfaltilla. Sähköpotkulaudalla ajetaan aina vain selvin päin.

Osa sähköpotkulaudoista tarvitsee liikennevakuutuksen

Kesäkuussa voimaan tullut liikennevakuutuslain uudistus toi muutoksia sähköisten kulkuvälineiden vakuuttamiseen. Ratkaiseva luku on 25: jos sähköisen kulkuvälineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa, sille on otettava liikennevakuutus. Oman tai lapsen sähköisen kulkuvälineen paino ja nopeus kannattaa siis tarkistaa. Useimmat kuluttajien käytössä olevat sähköpotkulaudat eivät tarvitse liikennevakuutusta, mutta sen sijaan erityisesti nuorten suosimat sähköskootterit ylittävät tyypillisesti vakuuttamisrajat. Myös lasten käyttöön tarkoitetut kulkuvälineet on vakuutettava, jos nopeus- tai painoraja ylittyy.

Lakimuutoksen myötä sähköpotkulautaoperaattoreiden on vakuutettava kaikki vuokrakäyttöiset sähköpotkulautansa. Vuokrapotkulaudan kuljettajalle vakuutuksesta korvataan vain henkilövahinkojen sairaanhoitokulut, mutta ei muita vahinkoja. Vakuutusturva kuljettajalle on siten normaalia suppeampi. Ulkopuolisille aiheutetut vahingot korvataan sähköpotkulaudan liikennevakuutuksesta normaalissa laajuudessa.