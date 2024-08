Monikkovanhemmat toivovat yksilöllisiä ratkaisuja monikkosisarusten luokkasijoittelussa

Kunnat ja koulut vetoavat ratkaisuissaan usein pedagogisiin tai yksilöllisyyden tukemista vahvistaviin perusteluihin. Suomessa ei ole lakia tai ohjetta siitä, että monikkolapset tulisi sijoittaa aina samaan tai aina eri ryhmään kouluissa. Tutkimustieto ei tue sitä, että eri luokille sijoittaminen olisi automaattisesti parhaiten yksilöllisyyttä tukeva ratkaisu. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että joissain koulussa asiassa olisi tehty tulkinta, että juuri eri luokille sijoittaminen tukisi monikkolapsen oppimista ja yksilöllistä kasvua ja kehitystä parhaiten.

- Kysymys luokkavalinnasta tulisi kuitenkin ratkaista jokaisen monikkoperheen monikkosisarusten kohdalla erikseen keskusteluissa vanhempien, lasten ja opetushenkilöstön kanssa, toteaa toiminnanjohtaja Ulla Kumpula Suomen Monikkoperheet ry:stä.

Perheet kertovat eri luokille sijoittamisen päätösten olevan haasteellisia siksi, että monikkosisarusten omia kokemuksia, tunteita ja keskinäistä suhdetta, perheen arjen toimivuutta sekä eriaikaisia lukujärjestyksiä ei ole otettu päätöksenteossa huomioon.

Suomen Monikkoperheet ry toivoo, että luokkaratkaisussa huomioidaan monikkosisarusten keskinäinen suhde, joka on jokaisella omanlaisensa. Toisille erillään olo sisaruksesta on helpompaa ja luontevampaa kuin toisilla. Monikkolasten vanhemmille myös arjen sujuvuus ja arkea tukevat ratkaisut ovat tärkeitä. Arjen helpottamiseksi osa vanhemmista toivoo monikkolapsilleen samaa luokkaa yksinkertaistaakseen arkeaan; sama lukujärjestys, helppous viestiä yhden opettajan kanssa sekä on helpompi pysyä ajan tasalla koulutehtävissä.

Järjestön mukaan eri luokkia kannattaisi harkita, jos keskinäiseen suhteeseen sisältyy sellaisia piirteitä, että samalla luokalla keskinäinen vertailu tai mahdollisesti sisaruksen dominoivuus heikentää sisaruksen itsetuntoa. Eri luokkia kannattaa harkita myös, jos samalla luokalla oleminen vaikeuttaa keskittymistä tai sosiaalisten taitojen kehittymistä. Eri luokille sijoittuminen on sopiva valinta ylipäätään, kun vanhemmat, lapset ja opettaja pitävät eri luokille sijoittamista hyvänä.

- Lasten mielipidettä on tärkeää kuunnella ja huomioida luokkavalintaa tehdessä ja ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti lapsen etu. Koulun aloitus tai alakoulusta yläkouluun siirtyminen on iso muutos lapsen elämässä Esimerkiksi liian pakottavat ratkaisut lasten sijoittamiseksi eri luokille voivat olla haitaksi oppimiselle ja kehitykselle, jos monikkosisarukset itse vastustavat tätä voimakkaasti. Heille ei ole syytä tuottaa turhaa kipua erottamalla, Ulla Kumpula jatkaa.

Suomen Monikkoperheet ry toivoo, että lasten luokkasijoittelun ratkaisut tehtäisiin aina hyvässä vuoropuhelussa perheen kanssa, monikkoperheen arki ja monikkosisarusten keskinäinen suhde huomioiden.

Myös lastenpsykiatri, kaksosten äiti Janna Manninen kannattaa järjestön linjaa.

- Koulun arki on hektistä, eikä ratkaisuja ole aina helppo tehdä kaikkien perheiden tilannetta huomioiden. Eri luokille sijoittamisella on hyvä tarkoitus: yksilöllisen kasvun mahdollistaminen, eli ammattitermein sanottuna eriytymiskehityksen tukeminen. Toisistaan ”liian riippuvaiset” monikkolapset saattavat tarvita tähän eriytyistä tukea. Erillistyminen tehdään kuitenkin turvan kautta, ei pakolla. Eri luokille ”pakottaminen” on ulkokohtainen, mekaaninen ratkaisuyritys monimutkaiseen, psyykkisen todellisuuden kokemukseen. Jokaisen aikuisten tulee kohdella monikkolapsia yksilöinä, ei yksikkönä. Tämä voi tapahtua aivan hyvin myös samalla luokalla opiskellen. Ja toisaalta: eri luokissa tai kouluissa opiskelu ei takaa turvallista eriytymistä. Monikkoperheiden vanhempien arjen sujuvuus on myös tärkeä ottaa huomioon. Kyse ei ole vain ”mukavuuden halusta” vaan erityisestä kuormituksesta, jota monikkolasten perheisiin kasautuu muutoinkin.

Olivat monikkolapset sitten samalla tai eri luokilla, opettajilla on tutkimusten mukaan erityisen merkittävä rooli monikkosisaruksen yksilöllisyyden tukemisessa.

Suomen Monikkoperheet ry on julkaissut Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaan, joka käsittelee monipuolisesti monikkosisarusten koulunkäyntiä. Opas on maksuton pdf-julkaisu ja luettavissa osoitteessa monikkoperheet.fi/kouluopas.