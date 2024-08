Uusi innovaatio yhdistää dronet ja paikkatietoanalytiikan sähköverkon kunnossapidon tehostamiseksi

Evision

Evision Oy on dataan ja analytiikkaan pohjautuvien kunnossapitopalveluiden tarjoaja energia-alalle. Toiminta perustuu drone- ja tekoälyteknologioihin, joiden ansiosta sähköverkkojen kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja nykyistä tehokkaammin. Evision on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia. Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni, joka vastaa sähkön siirto- sekä lämpöliiketoiminnasta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Konserniin kuuluvat myös sähkönmyyntiyhtiö Lumme Energia Oy ja teollisia aurinkovoimaloita rakentava Solarigo Systems Oy. Konsernin liikevaihto on noin 470 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 140 henkilöä.

Esri Finland

Esri Finland Oy on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja maailman johtavan paikkatietoteknologiatoimittajan Esrin edustaja Suomessa. Yhtiön osaavia asiantuntijoita yhdistää intohimo tarjota paikkatietoteknologian mahdollisuuksia suomalaisten organisaatioiden sekä näiden asiakkaiden arkeen.

Esrin ratkaisujen ja palvelujen avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa ja käyttää päätöksenteossaan luotettavaa analysoitua tietoa. Ratkaisut mahdollistavat eri lähteistä peräisin olevien tietojen sujuvan yhdistämisen sijaintitietojen avulla ja valtavien datamassojen tehokkaan analysoinnin. Ajantasaiset tilannenäkymät, turvallinen tietomallipohjainen tiedonhallinta sekä ratkaisut sujuvaan yhteistyön ovat esimerkkejä valmisohjelmistoilla nopeasti käyttöönotettavista hyödyistä. Teknologian hyödyt voidaan maksimoida kattavilla aineistoilla ja aineistotuotannolla. Kattavat tuki-, ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelut ovat tarjolla sekä lokaalisti että globaalisti.

Esrin mittava tuotekehitys sekä maailmanlaajuisen verkoston asiantuntemus ja kokemus auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Esri Finland on osa ruotsalaista OGRAFY Group -konsernia, jossa työskentelee yhteensä noin 200 paikkatiedon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätietoja: www.esri.fi