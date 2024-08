Kuvataiteilija Stan Douglas luennoi Helsingissä teknologian vaikutuksesta identiteettiin

Stan Douglas on kansainvälisesti arvostettu ja useasti palkittu kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Vancouverissa ja Los Angelesissa. Hänen valokuva- ja videoteoksensa käsittelevät identiteetti-, historia- ja kulttuurikysymyksiä, erityisesti suhteessa kolonialismiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Yleisöluennossaan The Black Mirror or: How I Learned to Stop Worrying and Love Photography Douglas tarkastelee omien teostensa kautta teknologian, erityisesti valokuvauksen, vaikutusta identiteettiin. Ennen yleisöluentoa esitetään taiteilijan yksikanavaisia videoteoksia 2000-luvulta. Douglas vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa.

Douglasin teoksia on esitetty nykytaiteen merkittävimmissä näyttelyissä 1980-luvun alusta lähtien, kuten viiden vuoden välein järjestettävissä documenta-näyttelyissä (1992, 1997, 2002) ja viidessä Venetsian biennaalissa (1990, 2001, 2005, 2019 ja Kanadan edustajana vuonna 2022). Vuonna 2019 hän sai Audain-palkinnon elämäntyöstään ja Ranskan kulttuuriministeriön myöntämän Ordre des Arts et des Lettresin ritarin arvonimen vuonna 2021. Tällä hetkellä hän toimii taiteilijatyön lisäksi Kalifornian Pasadenassa sijaitsevan ArtCenter College of Designin taiteen maisteriohjelman johtajana.

Douglasin Helsingin-vierailu on osa Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, joka edistää kuvataiteen opetuksen ja kansainvälisen taideyhteisön välistä dialogia. Kerran vuodessa järjestettävän Saastamoinen Foundation Keynote -luennon puhujiksi kutsutaan kansainvälisesti merkittäviä taidealan toimijoita. Luennon lisäksi Stan Douglas tapaa vierailunsa aikana Kuvataideakatemian opiskelijoita, alumneja ja suomalaisen taidekentän toimijoita. Douglasin luento on kahdeksas yhteisen yhteistyöohjelman puitteissa järjestetty vierailuluento.

Saastamoinen Foundation Keynote: Stan Douglas

Ke 18.9.2024 klo 17–18 (teosesittely klo 16)

Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki

Median edustajat voivat varata paikan tilaisuuteen sähköpostitse (leena.kummu@uniarts.fi). Stan Douglasin haastattelupyynnöt ennen tilaisuutta (online) tai hänen Helsingin-vierailunsa aikana voi esittää Leena Kummulle.