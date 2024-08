Aina ajankohtainen Piaf hurmaa helmikuussa Savoy-teatterissa

– Edith Piafin Hymne à l'amour, Hymni rakkaudelle, liikutti syvästi koko maailmaa heinäkuussa Pariisin olympiakisojen avajaisissa Céline Dionin tulkitsemana. Vuonna 1949 sävelletty kappale oli edelleen paitsi henkeäsalpaavan hieno – myös äärettömän ajankohtainen. Helmikuussa Piaf-musiikkia ja liikutuksen hetkiä on mahdollista kokea Savoy-teatterissa neljän esityksen verran, kertoo tapahtumajärjestäjä Hollsteneventsin Johan Hollsten.

Kaikkien aikojen paras Piaf-tribuutti

Piaf! The Show on vuosikymmenen menestynein ranskalaisshow, joka kertoo Pariisin varpusen uskomattoman elämäntarinan hänen unohtumattomien laulujensa kautta.

Tragedioiden ja intohimoisten rakkaussuhteiden sävyttämä elämä vei Edith Piafin slummeista parrasvaloihin, ja uran varrella syntyivät ikoniset kappaleet kuten La vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour, La foule sekä Padam padam. Esityksessä Piafin lauluja tulkitsee maailmanlaajuisesti ylistetty, upeaääninen ranskalaislaulaja Nathalie Lermitte, jota pidetään ansaitusti kaikkien aikojen parhaana Piaf-tribuuttitaiteilijana.

– Kuten viime vuonna Musiikkitalossa ja Turun Logomossa todistettiin, esitys tulee olemaan yksi talven sykähdyttävimmistä ja liikuttavimmista musiikkielämyksistä. Esitys saadaan Savoy-teatteriin ystävänpäivän aikoihin, joten rakennamme tapahtuman ympärille teemaan sopivaa ohjelmaa, kuten ranskalaisen illallisen ja samppanjabrunssin, lupaa toisena tapahtumajärjestäjänä toimivan Sunborn Events Oy:n kehitysjohtaja Juha Leinonen.

Yli miljoona katsojaa

Ohjaaja Gil Marsallan suunnitteleman ja luotsaaman Piaf! The Show on kiertänyt maailmalla vuodesta 2015 asti ja sen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä yli 50 maassa. Esitys on muun muassa myynyt loppuun legendaarisen Carnegie Hall:in New Yorkissa ja Olympia-teatterin Pariisissa.

Esitykset Savoy-teatterissa:



torstai 13.2.2025 klo 19

perjantai 14.2.2025 klo 19

lauantai 15.2.2025 klo 14 ja klo 19



Liput alkaen 63,40 €

Esityksen kesto väliaikoineen on noin 1 h 50 min

Liput tulevat myyntiin Lippupisteessä maanantaina 26. elokuuta klo 10.

Tapahtuman verkkosivut