SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Itä-Suomen tilanne on kriittinen – hallitukselta vaaditaan toimia kehysriihessä

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä seurannut itärajan sulkeutuminen ovat entisestään vaikeuttaneet tilannetta, kun kaupankäynti ja matkailu ovat lähes pysähtyneet. Itä-Suomen elinvoiman kannalta tilanne on hälyttävä. Ihmiset ovat aidosti huolissaan, kertaa Mikkonen.

Haasteista huolimatta Orpon hallitus on osoittanut piittaamattomuutta Itä-Suomen vaikeasta tilanteesta.

– Valtiosihteerityöryhmän ja TEM:n Itä-Suomi-työryhmän kokouksissa on jo laadittu valmis kehittämisvisio, mutta konkreettisia toimia ei ole nykyiseltä hallitukselta nähty. Tämä on herättänyt vakavaa huolta ja epävarmuutta itäsuomalaisten keskuudessa. Orpon hallituksella on kompassissa ilmansuunnat sekaisin, kun Länsi-Suomi on saanut oman rahallisen kehittämispakettinsa, mutta Itä-Suomi vain juhlallista ohjelmatyötä ilman rahoitusta, ihmettelee Mikkonen.

Itäraja on EU:n ulkoraja ja Naton pisin maaraja Venäjän kanssa.

– Kenraaliluutnantti evp. Arto Räty on todennut: "Mitä elinvoimaisempi ja toimivampi Itä-Suomi meillä on, sitä turvallisempi Itä-Suomi meillä on." Tämä alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa Itä-Suomen kehitys ja elinvoimaisuus paitsi alueen, mutta myös koko maan turvallisuuden kannalta. Näivettyvä Itä-Suomi ei ole kotimaan etu, painottaa Mikkonen.

Itä-Suomen hyvinvointi voidaan turvata vain tukemalla alueen omia vahvuuksia.

– On luotava kestävään kehitykseen perustuvia elinkeinoja, koulutusta ja tutkimusta, jotka hyödyttävät alueen erityispiirteitä ja muodostavat kokonaisen ekosysteemin ympärilleen. Tärkeintä olisi luoda luotettava ja ennakoitava investointiympäristö yrityksille, jotta negatiivinen kierre saataisiin katkaistua. Alueen elinkeinoelämä, koulut sekä kaupungit ovat täysin valmiita yhteistyöhön, mutta tarvitsemme vetoapua myös valtiolta ja vahvaa EU-vaikuttamista. Itä-Suomen maakunnat kantavat nyt suurta taakkaa kansainvälisten kriisien vaikutuksesta, joten on vain reilua, että valtio osoittaa tukensa alueille, sanoo Mikkonen.

Mikkonen sanoo, että itäsuomalaiset odottavat hallitukselta toimia pian alkavassa kehysriihessä.

– Aiemminkin hallitukset ovat ymmärtäneet toimia nopeasti ja tehneet kehysriihessä tarpeellisia päätöksiä vakavissa tilanteissa. Tilanne on akuutti ja tarvitsemme välittömiä toimia. Emme voi jäädä taas vuodeksi odottamaan työryhmien hitaita tuloksia, vaan hallituksen on lunastettava lupauksensa. Tiedämme jo, mitä on tehtävä, painottaa Mikkonen.

– Hallituksen on aika lopettaa Itä-Suomi-kysymyksen sivuuttaminen ja ryhtyä todellisiin toimiin. Itä-Suomi ja itäsuomalaiset eivät voi enää odottaa, päättää Mikkonen.