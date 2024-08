Näin suomalaiset Lidl Plus -käyttäjät poikkeavat muista eurooppalaisista

Reilu neljä vuotta sitten Lidl toi oman kanta-asiakasohjelmansa suomalaisille. Tämän vuoden alussa etuohjelma uudistui ja käyttöön tuli bonusjärjestelmä, jossa asiakas voi saada jopa 10 prosenttia bonusta. Rahabonukset ovat suomalainen erikoisuus; vastaavaa ei ole tarjolla minkään muun maan Lidl Plus -etuohjelmassa.

– Bonusjärjestelmämme ja rahakupongit ovat täysin poikkeuksellisia. Näin suurta rahallista etua, jossa asiakas voi saada vuodessa jopa 1200 euroa ostorahaa Lidliin, ei ole saatavilla missään muussa Lidl-maassa. Halusimme tuoda bonusjärjestelmän ja rahakupongit suomalaisille, sillä suomalaiset ovat kanta-asiakasuskollista väkeä ja suomalaisille tällaiset edut ovat erityisen tärkeitä. Näin voimme sitouttaa asiakkaitamme entistä vahvemmin, kertoo markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto.

Bonusjärjestelmän vaikutukset näkyvät selkeästi Lidl Plus -etuohjelman suosiossa sekä asiakkaiden tekemissä säästöissä. Sovellus on saanut yli 300 000 uutta latausta, ja esimerkiksi heinäkuussa sovellusta ladattiin 33 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Asiakkaat ovat tehneet isommin säästöjä: bonuskuponkien kautta tehdyt säästöt ovat kasvaneet 160 prosenttia.

– Lidl Plus -etuohjelmasta on tullut aiempaa suositumpi ja se löytyy yhä useamman suomalaisen taskusta. Etuohjelmassa on paljon erilaisia etuja ja ominaisuuksia, mutta bonuskupongit ovat sovelluksen suosituin etu. Niiden kautta suomalaiset ovatkin tehneet miljoonia euroja säästöjä, Aalto kertoo.

Suomalaiset rakastavat digikuitteja ja kumppanietuja

Etuohjelman ytimessä ovat viikoittain vaihtuvat etukupongit, joilla kaikki sovelluksen käyttäjät saavat alennusta valikoiduista tuotteista. Pelillisyyttä sovellukseen tuo jokaisesta ostoskerrasta ansaittu raaputuskuponki tai ruletti, josta paljastuu alennuskuponki. Suomessa raaputuskupongista ja ruletista saa aina oikean edun, kun taas muissa maissa rulettia pyörittäessä voi joskus käydä myös huono tuuri ja jäädä ilman etua.

Sovelluksessa on myös kokeiltu erilaisia ominaisuuksia, joista on sittemmin luovuttu.

– Olemme rohkeasti testanneet erilaisia etuja, sillä haluamme löytää suomalaisille optimoidut edut ja tarjota suomalaisille parhaan mahdollisen etuohjelman. Ajatuksena on, että Lidl Plus tarjoaa parhaat edut ja ominaisuudet, ja turhat rönsyt on karsittu pois, Aalto kertoo.

Yksi erityisesti suomalaisten arvostama ominaisuus on digikuitti. Digikuitin voi ottaa sovelluksessa käyttöön, ja sen aktivointi on täällä poikkeuksellisen suosittua muihin maihin verrattuna.

– Suomalaiset ovat tottuneita digikäyttäjiä ja digitaalisuus on täällä arkipäivää. Muissa Lidl-maissa digikuitti ei ole saavuttanut samanlaista suosiota kun Suomessa. Säästämmekin vuosittain yli 12 miljoonaa paperikuittia, kun iso osa asiakkaista valitsee digikuitin, Aalto kertoo.

Myös sovelluksessa tarjolla olevia kumppanietuja hyödynnetään Suomessa muita maita ahkerammin. Tarjolla on etuja esimerkiksi puhelinliittymiin, sähkösopimuksiin sekä tapahtuma- ja äänikirjapalveluihin. Myös hautauspalveluista tai hautakivestä voi saada alennusta.

– Kumppanietujen suosio on Suomessa poikkeuksellista verrattuna muihin Lidl-maihin. Datamme mukaan kuitenkin on paljon käyttäjiä, jotka näitä eivät ole löytäneet. Kannustankin tutustumaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään! Aalto kertoo.