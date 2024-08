SDP:n Werningin terveiset perussuomalaisten kesäkokoukseen: ”Tänään on hyvä päivä perua Ratamokeskuksen yöpäivystyksen leikkauspäätös”

- Purran sakset ovat asettaneet koko Kymenlaakson hyvinvointialueen kohtuuttomaan tilanteeseen, ja Ratamon yöpäivystyksen leikkausuhka on tästä kivulias esimerkki. Purran johdolla hallitus kieltäytyy etsimästä toimivia keinoja hyvinvointialueiden talousahdinkoon, mikä johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, kuten täällä Kouvolassa on nähty, Werning sanoo.

Kouvolassa sijaitseva Ratamokeskuksen yöpäivystys on lopetusuhan alla hallituksen suunnitelmien vuoksi, vaikka se on nimenomaan rakennettu vastaamaan kaksinapaisen maakunnan palvelutarpeeseen. Werning muistuttaa, että Kouvola Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina vastaa asukasmäärältään Etelä-Kymenlaakson asukasmäärää ja yöpäivystys on alueelle välttämättömyys.

- Perussuomalainen eduskuntaryhmä kokoontuu tänään Kouvolaan kesäkokoukseen. Toivottavasti ryhmän jäsenet lähettävät kokouksesta viestin, että tämä onneton leikkauspäätös perutaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että hallituksen politiikan vuoksi hyvinvointialueen henkilöstö elää jatkuvassa epävarmuudessa ja rekrytoinnit ovat jo vaikeutuneet, Werning sanoo.

- Kouvolassa kyllä muistetaan pitkään, ketkä Ratamon sulkemista esittivät. Halutessanne voitte jättää kesäkokouksestanne myös toisenlaisen muistijäljen Kouvolalaisille, Werning päättää.