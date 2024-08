SDP:n Eloranta: Hallituksen Itämeri-politiikka kaipaa enemmän tekoja Saaristomerellä

– Itämeren ja Saaristomeren tilanne on yhä erittäin huolestuttava ja muutos on ollut hyvin hidasta. Suurin ongelma on yhä ravinnekuormitus, joka näkyy erityisesti Saaristomerellä. Saaristomeri onkin ainoa maamme rannikkoalue, jossa meriympäristön tila ei ole lähtenyt paranemaan. Marinin hallituksen vuonna 2021 aloittaman Saaristomeriohjelman tavoite alueen saamisesta pois Helcomin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä tulee saada toteutumaan. Tämä vaatii hallitukselta enemmän rahoitusta, muutakin kuin kauniita sanoja, Eloranta toteaa.

Orpon hallitus on sitoutunut Marinin hallituksen aloittaman Saaristomeriohjelman jatkamiseen ja sitoutunut kolmen pilottialueen perustamiseen, mutta näiden rahoituslähde on vielä epäselvä. Elorannan mukaan hallituksen sanat ja teot eivät kohtaa, kun hyville tavoitteille ei ole varattu vaadittavaa rahoitusta.

– Hallitusohjelmasta löytyy kattava kirjaus Saaristomeren tilanteen parantamisesta, mutta hallitus ei ole varannut tilanteen korjaamiseen vaadittavaa rahoitusta. Hallituksen on löydettävä rahoitus tämän tärkeän merialueen pelastamiseksi. Rahoitusta on pyrittävä saamaan alueelle myös Euroopan unionilta kestävän maatalouden kehittämiseen, kuten Varsinais-Suomen liitto on esittänyt. Saaristomeri maailman suurimpana saaristona, ainutlaatuisena meriluontokohteena, on valtava aarre, josta meidän on pidettävä huolta. Emme voi antaa sen olla meidän häpeäpilkkumme Itämerellä yhtään pidempään, Eloranta vaatii.