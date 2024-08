Lidl aloittaa kaikkien aikojen herkkutarjoilut: ilmainen paistopistetuote joka päivä

Tuusulan Hyrylän Lidlin avajaispäivä julki – lokakuussa pääsee jo ostoksille 30.8.2024 07:45:00 EEST | Tiedote

Tuusulan Hyrylän kaupunginosassa on remontoitu uutta Lidl-myymälää vuoden 2024 alusta asti. Paikkakunnalle on toivottu toista Lidliä jo pitkään ja keskeisellä paikalla sijaitsevan myymälän avajaispäivää on jo paikkakunnalla ehditty arvuutella. Avajaispäiväksi on nyt vahvistunut torstai 3.10.2024. Pysäkkikujalla sijaitsevaan kiinteistöön remontoitavan myymälän rakennus- ja valmistelutyöt ovat edenneet aikataulussa, ja pian myymälässä päästään laittamaan hyllyjä paikalleen. Täytettä hyllyille on luvassa lähempänä avajaispäivää. − Myymäläkalusteet löytävät paikkansa kovaa vauhtia, ja päivä päivältä täällä alkaa näyttää yhä valmiimmalta. Koko tiimi odottaa innoissaan, että pääsemme palvelemaan sekä uusia asiakkaita että vanhoja tuttuja, sanoo myymäläpäällikkö Jasmin Rantanen.