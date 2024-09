Jyväskylän yliopisto ja JYY mukana Pride-viikolla 2.–8.9.2024

Jyväskylän yliopisto ja ylioppilaskunta JYY ovat tuttuun tapaan mukana Pride-viikolla.

Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala pitää Pride-viikolle osallistumista tärkeänä: "Yliopistona haluamme turvata opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme yhdenvertaisen ja hyvinvoivan yhteisön, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Meillä on edelleen työtä tehtävänä, ja meidän on oltava valmiita tarkastelemaan kriittisesti toimintatapojamme."

JYYn hallituksen puheenjohtaja Akseli Immonen korostaa turvallisen yliopistoyhteisön merkitystä: "On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen opiskelija tuntee yliopistoyhteisössä olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi sellaisena kuin on. Olemmekin ylioppilaskuntana ilolla mukana Pride-viikolla ja sitoutuneita tasa-arvon edistämiseen vuoden jokaisena päivänä."

Jyväskylän Pride-viikon teemana on tänä vuonna turvallinen tila ja ihmisarvoinen puhe.

”Turvalliseen tilaan on kiinnitettävä huomioita myös erilaisilla alustoilla. On huolestuttavaa kuulla tilanteista, joissa asiantuntijamme ovat joutuneet tutkittuun tietoon pohjaavien viestien vuoksi hyökkäävän ja uhkailevan viestinnän kohteeksi. Tieteeseen kuuluu olennaisena osana sen uudistumista turvaava kritiikki ja oikeus ja lupa erilaisiin näkemyksiin ja vasta-argumentteihin, mutta sivistysvaltiossa meidän pitäisi pystyä turvaamaan jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo ja siihen liittyen ihmisarvoinen puhe ja keskustelukulttuuri,” koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa.

Pride-viikko kampuksella

Kampuksilla Pride näkyy perinteisesti liputuksella Päärakennuksen, yliopiston kirjasto Lähteen ja Liikunta-rakennuksen edessä. Kampuksilla on myös tuttuun tapaan maanantaista 2.9. alkaen jaossa Pride-teemaisia pinssejä. Pinssejä jaetaan Lähteessä, Ruusupuistossa, Agoralla ja Ylistöllä vahtimestarien pisteiden läheisyydessä sekä Ilokivellä JYYn toimistolla. Merkkejä on jaossa rajallinen määrä, ja omansa kannattaa käydä nappaamassa nopeasti! Tänä vuonna JYU ja JYY kysyivät myös yhteisöltä näkemystä siihen, millaisia teemaan sopivia pinssejä he haluaisivat kampuksilla nähdä. Näitä pinssejä päästäänkin askartelemaan pinssipajassa Ilokivi Venuella torstaina 5.9.

Tänä vuonna yliopistolla näkyy Pride-viikolla myös aivan erityislaatuista rakkauden juhlaa, sillä JYU tarjoaa kampukselta tunnelmallisen Vanhan Pajan yliopistoyhteisön vihkikäyttöön. Jokainen yliopistoyhteisöön kuuluva, joka etsii vihkipaikkaa, on tervetullut vihittäväksi Pajaan ilmaiseksi.

Tapahtumaviikolla on runsaasti eri tahojen järjestämää ohjelmaa, ja viikko huipentuu lauantaina 7.9. Pride-kulkueeseen, jossa marssimme yhdenvertaisuuden puolesta yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisessä osastossa. Kulkueen jälkeen JYU ja JYY pitävät yhteistä pistettä puistojuhlassa Lounaispuistossa.