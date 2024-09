Rehtori Jari Ojala: Koulutustason nostoon tarvitaan hallituskaudet ylittävä suunnitelma

"Teknologiat muuttavat työtä ja työn tarvetta, aiheuttaen ehkä odottamattomiakin muutoksia. Samaan aikaan demografinen kehitys muuttaa maailmaa ja eritoten Suomea. Yliopisto ei ainoastaan vastaa ympäristön haasteisiin, vaan yliopisto on voima, joka muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Me koulutamme osaajat tuleville vuosikymmenille, me tutkimme tämän päivän murrosteknologioita."

Ojalan mukaan Suomi on jäänyt pahasti jälkeen verrokkimaista, kun katsotaan korkeakoulutettujen osuutta väestöstä.

"Uutta luova ja tieteen eturintamassa kulkeva tutkimus antaa parhaat takuut Suomen pitkäjänteiselle kilpailukyvyn kehittymiselle. Koulutustason nostoon tarvitaan hallituskaudet ylittävä pitkän tähtäimen suunnitelma ja sitoutuminen."

Ojalan mukaan kansallinen lisäpanostus tohtorikoulutukseen on oikeaan osunut:

"Arvioiden mukaan vuosina 2024–2030 tarvitaan vuosittain 2 000 uutta tohtoria tutkimus- ja kehittämistehtäviin, kun vuonna 2022 tohtorintutkinnon Suomessa suoritti 1 623 henkilöä. Yhä useampi väittelijä tulee Suomen ulkopuolelta. Meidän pitää huolehtia, että nämä asiantuntijat jäisivät Suomeen myös väitöksen jälkeen rakentamaan ja vahvistamaan suomalaista yhteiskuntaa."

Keskeistä on eri yhteistyötahojen ja kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen. Laatu ja vaikuttavuus syntyvät yhteistyöstä.

Lisätietoja:

Rehtori Jari Ojala, jari.ojala@jyu.fi