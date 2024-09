Keusotessa käynnissä ikääntyneiden palveluita ja suun terveydenhuoltoa koskeva allianssivalmistelu

Allianssin periaatteena on monituottajuusmalli, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palvelut yhteistyössä. Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation: sopimusosapuolet asettavat yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin sekä jakavat hankkeen hyödyt ja riskit.

Tavoitteena on, että keskiuusimaalaiset saavat entistä vaikuttavammat palvelut, joissa asiakastarpeet on huomioitu aiempaa paremmin. Allianssitoimintamallilla on saavutettu hyviä kokemuksia muun muassa Tampereen kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Mehiläisen yhteistyössä.

Vaikuttavuutta haetaan yhteistyöstä

Valmisteluvaiheen arvion mukaan allianssikumppanuusmalli kohdentuisi Keusotessa suun terveydenhuollon osalta 30 000 väestöpohjaan ja ikääntyneiden palveluiden osalta 90 000:een.

– Yhdistämällä julkisen ja yksityisen paras osaaminen ja tekemällä yhteistyötä voimme tarjota palveluja kysyntään ja tarpeisiin perustuen asiakaslähtöisesti, jakaa parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja sekä edistää toiminnan jatkuvaa kehitystä. Allianssin periaatteena on toimia yhdessä allianssin hyväksi vaikuttavasti, kertoo ikääntyneiden palvelujohtaja Mari Patronen.

Keusote avaa tuottajien kanssa allianssimallin avoimen markkinavuoropuhelun 3.9.2024. Aluehallitus tekee päätöksen kilpailutuksen etenemisestä 1.10.2024 ja lopullinen päätös tuottajan valinnasta on selvillä vuoden vaihteessa aluehallituksen päätöksen jälkeen.