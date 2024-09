SDP:n Juha Viitala: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset vaarantavat opetuksen laadun – kirjallinen kysymys hallitukselle

Viitala muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen reformi vuodelta 2018 toi mukanaan merkittäviä muutoksia, joiden ongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Reformi painotti työelämälähtöistä oppimista ja siirsi opetusta työpaikoille. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa oppilaitosten tarjoamaa lähiopetusta on vähennetty, ja opiskelijat tulevat työharjoitteluihin puutteellisilla tiedoilla.



- Olemme tilanteessa, jossa työyhteisöjen pedagoginen osaaminen ja resurssit eivät aina riitä opiskelijoiden ohjaamiseen. Työntekijät kuormittuvat, kun opetustehtäviä siirretään työpaikoille ilman riittävää tukea, Viitala toteaa. - Budjettileikkaukset pahentavat tätä tilannetta entisestään ja uhkaavat vakavasti opetuksen laatua.



Viitala vaatii hallitukselta konkreettisia toimia, joilla varmistetaan, että opetuksen laatu säilyy korkeana, opiskelijoille löytyy riittävästi työssäoppimispaikkoja, ja työpaikoilla on tarpeeksi osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen.



Viitala esittää hallitukselle seuraavat kysymykset:



1. Miten hallitus aikoo varmistaa, että opetuksen laatu pysyy vaadittavalla tasolla ja ettei taso vaihtele johtuen eri työssäoppimispaikoista?

2. Mitä toimenpiteitä hallitus aikoo toteuttaa, jotta työpaikoilla olisi riittävästi osaamista ja resursseja oppilaiden ohjaamiseen?

3. Miten hallitus aikoo varmistaa, että ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikoille siirtyneet opetus- ja ohjaustehtävät eivät kuormita liikaa työntekijöitä ja heidän työssäjaksamistaan?

4. Miten hallitus aikoo parantaa ammatillisten oppilaitosten tunnettuutta yritysten keskuudessa, jotta työssäoppimispaikkojen löytäminen helpottuisi?