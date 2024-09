Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Jos Suomi haluaa pysyä kehityksen mukana, tarvitaan yritysten ja yliopistojen voimakasta yhteistoimintaa”

– Jos Suomi haluaa pysyä kehityksen mukana, tarvitaan yritysten ja yliopistojen voimakasta yhteistoimintaa ja yhteistä näkemystä tulevaisuudesta sekä kasvavaa rahoitusta maan osaamispohjan kasvattamiseen.

Rehtori Minna Martikainen korosti, kuinka vaikuttava TKI-toiminta ja -yhteistyö sekä kestävä TKI-investointien kasvu voi toteutua vain, jos osaamiseen ja osaajiin panostetaan riittävästi.

– Nyt on koottava kansantalouden eri toimijoiden voimat yhteen ja huolehdittava Suomen todellisesta elinehdosta eli osaamispääomasta. Suomi tarvitsee kipeästi osaamisen mukanaan tuomia pääomia ulkomailta, sillä kansantalouden vientikyky perustuu osaamiseen. Vientiyritysten kyky kehittää globaaleille markkinoille huipputuotteita tarvitsee huippuosaamista pystyäkseen uusiutuvasti ratsastamaan globaalin kehityksen aallonharjalla.

Puheessaan Martikainen peräänkuulutti yliopistojen tuottamaa laadukasta tohtorikoulutusta, jotta yrityksille pystytään takaamaan ja tuottamaan heidän tarvitsemansa tieto.

– Tohtorikoulutuksen korkea laatu ja yritysintegraatio on aivan välttämätöntä, ja sen on oltava tieteellistä ja siten yliopistojen toteuttamaa. Muuten emme pysty takaamaan yrityksille juuri sen korkeimman tiedon saavutettavuutta, johon heillä on tarve, ja jonka tarjoamiseen meillä on yhteiskunnan päättämä lainsäädännöllinen mandaatti ja vastuu.

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto apulaisprofessori Jouni Juntuselle

Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt Vaasan yliopiston innovaatiojohtamisen apulaisprofessorille Jouni Juntuselle 5000 euron palkinnon energia-alaan liittyvästä tieteellisestä artikkelista. Palkitussa tutkimuksessa syvennytään lämpöpumppujen yleistymiseen Suomessa ja kehitetään uusi tapa analysoida teknologian yleistymistä. Artikkeli on kirjoitettu yhdessä Aalto-yliopiston professorin Sampsa Hyysalon kanssa ja julkaistu arvostetussa Technology Forecasting & Social Change -tiedejulkaisussa.

Juntunen kertoo, että artikkelin pohjana on pitkäaikainen tutkimustyö.

– Keskityin jo väitöskirjassani lämpöpumppujen tutkimiseen, käyttäjäinnovaatioihin, käyttäjien tekemiin muutoksiin sekä teknologian yleistymistä tukeviin käyttäjäyhteisöihin. Tutkimustyö on jatkunut väitöskirjan jälkeen. Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet, miten teknologian yleistyminen tapahtuu, ja teoretisoineet sen pohjalta, sanoo Juntunen.

Tutkimuksessa on haluttu näyttää, että teknologian yleistymisen prosessi on monimuotoinen ja siinä on erilaisia vaiheita.

– Näimme, että teoreettinen ja menetelmällinen uudistaminen olisi mahdollista ja että yleistymistä voidaan ymmärtää konfiguraatioliikkeiden sarjana, jossa voimme katsoa pitkällä aikavälillä, miten teknologia, toimijat ja teknologian käyttöympäristö muuttuvat. Artikkelissamme käytämme esimerkkinä lämpöpumppujen yleistymistä Suomessa.

Pohjanmaan Kauppakamari -palkinto myönnetään Vaasan yliopistossa tehdylle tutkimukselle, julkaisulle tai väitöskirjalle, joka liittyy energia-alaan.

– Vaasan seudun vahva energia-alan keskittymä vaatii kehittyäkseen kiinteää yhteistyötä huippututkimuksen kanssa. Pohjanmaan Kauppakamari haluaa osaltaan tukea Vaasan yliopistossa tehtävää energia-alan tutkimusta ja lisätä alan tunnettavuutta Kauppakamari-palkinnon myötä, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin koulutus- ja yhteyspäällikkö Maijastiina Jokitalo.

Lue lisää: https://www.uwasa.fi/fi/uutishuone/uutiset/pohjanmaan-kauppakamari-palkinto-apulaisprofessori-jouni-juntuselle

Yrittäjä Katja Rajala on valittu vuoden alumniksi

Lukuvuoden avajaisissa palkittiin Vaasan yliopiston vuoden alumnina 2024 Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja, yrittäjä Katja Rajala.

Rajala on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2007 pääaineenaan sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sivuaineena hän opiskeli julkisoikeutta.

Rajala on pitkän linjan yrittäjä, tänä vuonna yrittäjyyttä tulee nimittäin täyteen 30 vuotta.

– Olen hämmentynyt ja suuresti kiitollinen tästä saamastani tunnustuksesta. Osaamisen jakaminen, yhteistyö ja yhteisten asioiden edistäminen ovat olleet minulle tärkeitä asioita, hän sanoo.

Yrittäjyyden ohessa Rajala on noin 15 vuoden ajan antanut aikaansa myös yhteisten asioiden edistämiseen.

– Mentorointi, hallitustyö ja tehtävät, jotka edistävät yrittäjyyden ja yritysten toimintaympäristön kehittymistä ovat intohimoni. Sytyn asioista ja tilanteista, joissa voidaan edistää yhteistyötä ja toimia ratkaisukeskeisellä, kehittävällä otteella. Arkeni rakentuu tällä hetkellä monista eri rooleista. Olen mukana myös kunta- ja aluepolitiikassa hallituspaikoilla. Näissä saa hyvän kosketuspinnan yhteiskuntamme ajassa oleviin haasteisiin. Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtajana toimiminen tarjoaa mielenkiintoisen, valtakunnallisen näköalapaikan yrityselämään.

Rajala on toiminut usean vuoden Vaasan yliopistoseuran hallituksen jäsenenä sekä seuran varapuheenjohtajana edistäen yliopiston tunnettuutta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hän on myös vieraillut yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteiden kursseilla.

Lue lisää:

https://www.uwasa.fi/fi/uutishuone/artikkelit/katja-rajala-valittu-vuoden-alumniksi

Vaasan yliopisto ja Microsoft sopivat strategisesta kumppanuudesta

Aiemmin iltapäivällä Vaasan yliopisto ja Microsoft Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen strategisen kumppanuussopimuksen. Tavoitteena on tukea yliopiston digitaalista muutosta hyödyntämällä Microsoftin pilvi-, data- ja tekoälyteknologioita sekä sen asiantuntemusta ja ekosysteemiä.

Lue lisää: https://www.uwasa.fi/fi/uutishuone/uutiset/vaasan-yliopisto-ja-microsoft-sopivat-strategisesta-kumppanuudesta

Taide elävöittää kampusaluetta

Vaasalainen varatuomari ja taiteen keräilijä Pekka Lind on lahjoittanut Vaasan yliopistolle yli 80 Suomen taidehistoriaan sijoittuvaa teosta mittavista kokoelmistaan. Lahjoituksen joukossa on 12 Nandor Mikolan eri vuosikymmeninä syntynyttä akvarellia. Teokset on sijoitettu Tervahovin uudistettuihin opiskelijatiloihin.

Lue lisää:

https://www.uwasa.fi/fi/uutishuone/uutiset/video-taiteilija-nandor-mikolasta

Lisätiedot

