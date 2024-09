Kuvataiteilija Maija Närhisen väitöstutkimus tutkii materiaaleja ja niiden yhdistämistä

Tutkija-taiteilija Maija Närhisen teokset ovat kolmiulotteisia tilaan sijoittuvia kokonaisuuksia. Niissä erilaiset muodot ja materiaalit yhdistyvät näyttäväksi ja oivaltavaksi kokonaisuudeksi. Syyskuussa tarkastettavassa väitöskirjassaan ”Kokoelma teoksessa – kokeita kuvaamisen tavoista” hän sanallistaa teoksissaan käyttämäänsä yhdistämisen menetelmää.

Närhinen pohtii työssään materiaalisuutta ja sen muutosta. Hänen teoksensa ilmentävät ajatusta siitä, että taiteilija ei tee uutta vaan järjestelee jotakin jo olemassa olevaa, jo tehtyä.

Närhisen taiteellinen tutkimus koostuu viidestä näyttelystä sekä tekstiosasta. Näyttelyt järjestettiin helsinkiläisissä gallerioissa vuosina 2010-2018. Väitöskirjan tekstiosuudessa hän esittää kuvataiteilijan näkökulman arkielämästä tuttuihin materiaaleihin ja kuvaa, miten järjestykset teoksissa syntyvät.

”Olen siirtänyt teoksiini tunnistettavia yksityiskohtia, kuvia ja esineitä, joita paloittelen, liitän toisiinsa ja järjestän uudelleen. Pohdin materiaalin osuutta työn eri vaiheissa: aiheen valinnassa, toteutuksessa ja seuraavissakin teoksissa. Kun itse työskentely tuottaa suunnitelmaa teoksen toteuttamiseksi, kokemus on vastakkainen käsitetaiteen piirissä 1960-luvulla ilmaistulle periaatteelle, jonka mukaan teosten sisällöstä ja toteutuksesta päätetään etukäteen”, Närhinen kuvailee työskentelyprosessiaan.

Maija Närhinen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 1998. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä muun muassa galleria G:ssä, galleria Hippolytessa ja galleria Sculptorissa. Tällä hetkellä Närhisen tilausteos Packed in (2023) on esillä EMMA:n kokoelmanäyttelyssä Experiments in Concretism. Hänen teoksiaan kuuluu mm. Kiasman, EMMA:n, valtion taideteostoimikunnan sekä Helsingin, Rovaniemen, Oulun ja Kuntsin taidemuseoiden kokoelmiin.

Kuvataiteen maisteri Maija Närhisen tohtorin opinnäyte ”Kokoelma teoksessa – kokeita kuvaamisen tavoista” tarkastetaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Sörnäisissä lauantaina 21.9. klo 12.