Anna-Kristiina Mikkonen ja Hanna Kosonen: Lisää rajoituksia Savonlinnan sairaalan toimintoihin

Jatkossa Savonlinnassa ei voisi olla enää monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä, mutta Savonlinnan keskussairaalassa voisi kuitenkin toteuttaa päiväkirurgiaa ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa. Takapäivystysringit ovat siis poistumassa, mutta tarkasti ei kerrottu mitä rajattu erikoissairaanhoidon päivystys käytännössä juuri Savonlinnalle merkitsee. Polven ja lonkan tekonivelleikkaukset olisivat Savonlinnassa mahdollisia siirtymäajalla 30.6.2028 asti.

-Olemme tietenkin hieman helpottuneita, ettei pahin mahdollinen näkymä Savonlinnan sairaalan alasajosta toteutunut, mutta epäselväksi jäi kuinka tulevat rajaukset tulevat sairaalan toimintaan tosiasiallisesti vaikuttamaan, toteavat savonlinnalaiset kansanedustajat Hanna Kosonen (Kesk.) ja Anna-Kristiina Mikkonen (SDP).

-Käsittämätöntä sen sijaan on tekonivelleikkausten estäminen Savonlinnassa neljän vuoden kuluttua. Tällä hetkellä Suomessa on satojen ihmisten tekonivelleikkausjonot, mutta Etelä-Savossa leikkausjonot on saatu lyhennettyä minimiin. Aivan kuin meitä rangaistaisiin tehokkaasta toiminnasta, jota hallituskin hyvinvointialueilta peräänkuuluttaa. Siirtymäajat eivät houkuttele myöskään osaajia, ihmettelevät Kosonen ja Mikkonen.

-Hyvin toimivia käytäntöjä on järjetöntä romuttaa. Työ Savonlinnan puolesta jatkuu.