SDP:n Ojala-Niemelä: Ministeri Juuso romutti Lapin hyvinvointialueen suunnitelmat

– Ministeri Juuson tekemä ratkaisu aiheuttaa monia muutoksia Lapin hyvinvointialueen suunnitelmiin ja Länsi-Pohjan yöpäivystykseen. Lapin hyvinvointialue on rakentanut määrätietoisesti yhden sairaalan mallia, jolla on kaksi toimipistettä: Rovaniemellä ja Kemissä. Tässä mallissa toimenpiteisiin olisi ollut yksi jono, ja leikkaus olisi suoritettu kulloinkin siinä toimipisteessä, jossa olisi ollut kapasiteettia ja johon asiakas olisi päässyt nopeimmin. Nyt tehdyllä ratkaisulla ministeri Juuso keskittää raskaan kirurgian leikkaukset Rovaniemelle. Kemissä voi jatkossa 1.10.2026 alkaen suorittaa vain päiväkirurgiaa ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa. Tämä edellyttää Rovaniemen päässä uusia investointeja 30-paikkaiseen vuodeosastoon ja kahteen leikkaussaliin, kun puolestaan Kemiin jää tyhjää kapasiteettia, mikä on järjenvastaista Ojala-Niemelä toteaa.

– Kemin sairaalassa voi pitää ympärivuorokautista päivystystä tai erikoissairaanhoidon rajattua päivystystä joltain erikoisalalta, mutta ei monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä. Tekonivelleikkauksia ei saisi jatkossa tehdä Kemissä lainkaan, paitsi tietyin ehdoin siirtymäaikana 30.6.2028 saakka. Toteutuessaan Juuson esitys tuo vaikeuksia henkilöstön rekrytointiin ja on riskinä, että hoitojonot kasvavat siirtymäaikana, Ojala-Niemelä toteaa.

– Ihmettelen syvästi ministeri Juuson toimintaa. Hän on kotoisin alueelta ja pitäisi tuntea alueen erityispiirteet kuten sen, että Meri-Lappi on liikenteen ja teollisuuden solmukohta ja tästä huolimatta hänen vahtivuorollaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Meri-Lapissa heikkenevät, Ojala-Niemelä alleviivaa.