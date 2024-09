SDP:n Skinnari: Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikka vaarantaa ammattilaisurheilun Suomessa

SDP:n kansanedustaja Ville Skinnari on huolissaan Orpon hallituksen uusista maahanmuuttopolitiikan kiristyksistä, jotka hänen mukaansa uhkaavat suoraan suomalaista ammattiurheilua. Syyskuussa voimaan astunut ulkomaalaislain muutos vaikeuttaa kansainvälisten huippu-urheilijoiden tuloa Suomeen ja heikentää suomalaisten urheiluseurojen kilpailukykyä merkittävästi.



– Suomi ei voi kilpailla urheilijoiden palkoissa, mutta olemme aiemmin voineet tarjota vakaan ja toimivan yhteiskunnan. Nyt tämäkin kilpailuetu on katoamassa, Skinnari sanoo. - On vaikea ymmärtää, miksi suomalaisen seuran kanssa sopimuksen tehneet ammattilaisurheilijat nähdään riskinä. Tämä lainsäädäntö hankaloittaa seurojen toimintaa ilman järkeviä perusteluita, Skinnari jatkaa.



Aiemmin ammattilaisurheilijat saattoivat hakea oleskelulupaa Suomesta käsin ja aloittaa työnsä heti sopimuksen jälkeen. Nyt ensimmäinen oleskelulupahakemus on jätettävä kotimaassa, mikä hankaloittaa erityisesti kesken kauden tapahtuvia siirtoja.



Nyt esimerkiksi jääkiekko- tai koripallopelaaja joutuu palaamaan kotimaahansa jättääkseen oleskelulupahakemuksen, se tekee siirtymisen Suomeen käytännössä mahdottomaksi. Ruotsissa ja Saksassa urheilijat pääsevät aloittamaan heti ilman tällaisia esteitä. Miksi Suomessa asia tehdään näin vaikeaksi?



Skinnari on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ja peräänkuuluttaa vastausta siihen, miten päätös hyödyttää suomalaista urheilua. Hänen mukaansa nykyiset säännökset heikentävät suomalaisten urheiluseurojen mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.



– Suomalaiset seurat tarvitsevat kansainvälisiä huippuosaajia pysyäkseen kilpailukykyisinä. Tämä päätös tekee sen lähes mahdottomaksi, Skinnari kiteyttää.