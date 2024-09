Terhi Nokkala korkeakoulututkimuksen tutkimusprofessoriksi Koulutuksen tutkimuslaitokseen

Korkeakoulutuksen tutkimus tarkastelee laajasti korkeakoulutusta yhteiskunnallisena instituutiona, organisaatioiden ja ammattien muodostamana kokonaisuutena. Nokkalan tutkimuskiinnostus liittyy erityisesti korkeakoulutuspolitiikkaan ja yliopistoihin organisaatioina, sekä akateemisiin uriin ja tutkimusyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin. Viimeaikaisten kansainvälisten tutkimusprojektiensa kautta hän on perehtynyt myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän koulutuksen tematiikkaan. Metodologisesti Nokkalan tutkimus painottuu diskurssianalyysiin ja kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen, ja häntä kiinnostaa erityisesti laadullisen vertailevan tutkimuksen metodologinen ja käsitteellinen kehittäminen korkeakoulutuksen tutkimuksessa.

Nokkala on kansainvälisesti tunnettu ja verkostoitunut tutkija. Hän on korkeakoulutuksen tutkijoiden kansainvälisen tieteellisen järjestön (CHER) hallituksen jäsen ja yksi korkeakoulututkimuksen johtavan tiedelehden Higher Educationin koordinoivista päätoimittajista. Hänellä on myös merkittäviä kansainvälisiä tehtäviä korkeakoulutuksen laadunvarmistukseen ja korkeakoulujen strategiseen kehittämiseen liittyen. Nokkala on mm. toiminut pitkään kansainvälisenä arvioitsijana Euroopan yliopistojärjestön EUA:n Institutional Evaluation Programme (IEP) -ohjelmassa sekä eurooppalaisia korkeakoulutuksen arviointineuvostoja edustavan ENQA:n arviointipoolissa. Parhaillaan Nokkala on myös 4EU+ yliopistoallianssin ulkoisen laadunvarmistuselimen jäsen.

Ennen siirtymistään Jyväskylän yliopistoon vuonna 2010 tutkimusprofessori Terhi Nokkala on työskennellyt mm. Tampereen yliopistossa ja Surreyn yliopistossa Iso-Britanniassa sekä vierailevana tutkijana Twenten yliopistossa Alankomaissa ja Bristolin yliopistossa Iso-Britanniassa. Syksyn 2012 Nokkala vietti vierailevana tutkijana Austrian Institute of Technology -tutkimuslaitoksessa Wienissä. Nokkala on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2007 aiheenaan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen diskurssit ja hänellä on hallintotieteiden, erityisesti korkeakouluhallinnon, dosentuuri samasta yliopistosta. Maisteriksi Nokkala on valmistunut vuonna 2000 Helsingin yliopiston Valtiotieteellisestä tiedekunnasta pääaineenaan poliittinen historia.

Terhi Nokkala

