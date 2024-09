Tiedeilta 1.10. – Miten keventää nykyvanhemmuuden paineita?

Tutkimusten mukaan perhe-elämän kuormittavuus on kasvanut. Pienten lasten vanhempia kuormittavat muun muassa intensiivinen vanhemmuus, yksin pärjäämisen pakko, epätasa-arvoinen työnjako kotona ja ulkoa tuleviin paineisiin vastaaminen.

Millaisista asioista vanhemmat kuormittuvat?

Miten kokemukset vaikuttavat toiveisiin toisesta lapsesta?

Vanhempien yhteispeli on tärkeä voimavara - miten se saadaan toimimaan?

Millainen on nyt isien rooli perheen työnjaossa?

Perhetutkimuksen tiedeillassa ilmoille heitetään tuhannen taalan kysymyksiä: Miten perhe-elämän antoisa sisältö saataisiin paremmin kuuluville? Entäpä miten suomalaisten arjessa onnistuttaisiin lisäämään lempeämpää asennetta lapsia ja lapsiperheitä kohtaan?

Kääntyisikö syntyvyyskin silloin nousuun?

Tiedeillan asiantuntijoina on kolme perhetutkijaa: kasvatustieteiden professori Anna Rönkä, yliopistonlehtori Petteri Eerola ja tutkijatohtori Sanna Moilanen. Illan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Tiedeilta on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä Tietoniekka-tilassa tiistaina 1.10. klo 18.00-19.30. Tilaisuudesta on myös suora verkkolähetys, jota voi seurata suorana myös Yle Areenasta. Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa mukaan!