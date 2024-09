Eduskunnan startup-ryhmä: Tarvitsemme kaikkia samaan pöytään vauhdittamaan Suomen talouskasvua

SDP:n Saku Nikkanen: Ministeriön esitys on täystyrmäys Salon sairaalalle ja seudun asukkaille 7.9.2024 07:13:00 EEST | Tiedote

Suomen hallitus pyrkii sairaalaverkkouudistuksellaan hillitsemään Hyvinvointialueiden kustannusten nousua leikkaamalla aluesairaalojen toimintoja. Salon seudun ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius on lakkaamassa 1.10.2025. Päätös tulee vaikuttamaan koko Varsinais-Suomen alueeseen heikentämällä jatkossa koko Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen eli Varhan toimintaedellytyksiä. Valitettavasti niin Varhan, kuin Salon kaupungin näkemyksetkin ovat kaikuneet ministeriössä täysin kuuroille korville. Tämä on tyrmäävä esitys Salon sairaalalle ja seudun asukkaille, salolaisten on noustava vastustamaan tätä yhdessä ja päätös on peruttava, toteaa Saku Nikkanen.