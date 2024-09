Nanohiukkasista valheenpaljastuskokeeseen – Tutkijoiden yön ohjelmatarjonta on nyt julkaistu

Ohjelmatarjontamme tuo tieteen käsinkosketeltavaksi kaikenikäisille ja uutta opittavaa löytyy nanotieteistä ja fysiikasta aina psykologiaan ja varhaiskasvatukseen saakka.

Ylistönrinteellä kävijät pääsevät tutustumaan kemian laboratorioihin, fysiikan sovelluksiin sekä Jyväsjärven eliöihin. Lisäksi vierailijoilla on mahdollisuus päästä ihastelemaan raakun poikasia. Illan aikana vierailijat pääsevät myös kurkistamaan kiihdytinlaboratorioon, jonka Suomen paksuin ovi aukeaa yleisölle hyvin harvoin. Saadaankohan se auki? Se selviää Tutkijoiden yössä.

Sillan toisella puolella Agorassa päästään käsiksi IT-teknologian maailmaan sekä tanssitaan ja leikitään STEAM-työpajassa oppien samalla kestävästä kehityksestä. Psykologian ohjelmissa päästään oppimaan kehon ja mielen yhteyksistä. Lisäksi kävijöillä on mahdollisuus kokeilla, tunnistavatko he valehtelijan kehollisten signaalien avulla. Ihmisen kasvusta ja kehityksestä ohjelmaa on tarjolla muutaman minuutin kävelymatkan päässä Ruusupuistossa. Aivan Ruusupuiston vieressä Aalto2 tiloissa on puolestaan vihreän vedyn mahdollisuuksia valottavan Cefmof-säätiön ohjelmaa vetyraketin ampumisesta vihreällä vedyllä toimivaan pizzauuniin.

Mäkeä ylös kiivetessä saa hyvän lämmittelyn Liikunta-rakennuksella olevaan temppurataan. Mukana on laaja kattaus työpajoja ihmisen kehon toiminnasta ja terveyden edistämisestä.

Lisäksi ohjemaa on tarjolla yliopiston kirjasto Lähteessä, Luontomuseolla sekä Kanavuoren Kokoelmakeskuksessa.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tule mukaan!

Yhteistyössä Valon kaupungin kanssa kävijöille on luotu säihkyvä ilta täynnä valon ja tieteen ihmeitä. Tutkijoiden yön reitille Ylistönrinteeltä Seminaarinmäelle mahtuu useampia valotaideteoksia. Esimerkiksi, Ylistönrinteen järvenpuoleista seinää koristaa Connection II taideteos ja Ruusupuiston aukiolla kävijöitä viihdyttää DUNDU Giant of Light.

Kampuksilla olevia parkkipaikkoja on hyvin rajoitettu määrä, joten kehotamme vierailijoita saapumaan muilla tavoilla suuren kävijämäärän vuoksi. Koko illan kaupungin Linkki-bussit liikennöivät maksutta, joten kampuksille saapuminen on vaivatonta myös ilman autoa.

Kampuksilla sijaitsevat Semman ravintolat ja kahvilat myös palvelevat Tutkijoiden yön osallistujia illan aikana tarjoten välipalaa ja pientä purtavaa.

Nähdään Tutkijoiden yössä!

Tarkemmat tiedot ohjelmasta, aikataulusta ja tapahtumapaikoista: www.jyu.fi/tutkijoidenyo

