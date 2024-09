Turo Uskali nimitetty Jyväskylän yliopiston journalistiikan professoriksi

Turo Uskali on työskennellyt vuodesta 2019 journalistiikan apulaisprofessorina. Hän on ollut vuodesta 2015 lähtien vastuussa journalistiikan kandidaatti- ja maisterinkoulutusohjelmista. Journalistiikan koulutusohjelma perustettiin Jyväskylän yliopistoon vuonna 1987.

"Journalistiikka kuuluu hakijamääriltään Jyväskylän yliopiston suosituimpiin koulutusohjelmiin. Yliopistollinen toimittajakoulutus antaa monipuolisen tiedollisen ja taidollisen perustan vaativiin media- ja viestintäalan töihin. Valmistuneiden työllistyminen on koko ajan ollut erinomaista. Viime vuosina journalistiikan aloituspaikkoja on lisätty media-alan yritysten ja myös yliopiston toiveesta", kertoo Uskali.

Tutkimuksessaan ja opetuksessaan Uskali on keskittynyt muun muassa journalismin innovaatioihin sekä ulkomaanjournalismiin. Esimerkiksi innovaatiojournalismin, datajournalismin, drooni- ja satelliittijournalismin sekä immersiivisen journalismin (virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen journalismissa) tutkimuksessa ja opetuksessa hän on ollut kansainvälisestikin edelläkävijä.

Uskali on työskennellyt vierailevana tutkijana Stanfordin ja Oxfordin yliopistoissa sekä osa-aikaisena apulaisprofessorina Bergenin yliopistossa Norjassa.

Parhaillaan Uskali johtaa muun muassa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa sotajournalismin tutkimusta Venäjän–Ukrainan sotaan liittyen sekä tutkii Yleisradion digitaalista transformaatiota vuosina 1996–2026 osana neljän yliopiston yhteistä Yle100-historiahanketta.

Uskali on myös perustanut journalismin tutkimuksen kansainvälisen uutispalvelun Journalism Research Newsin. Lisäksi hän on media- ja viestintätieteiden edustajana Julkaisufoorumin arviointipaneelissa, jonka tehtävänä on vuosittain seurata sosiaalitieteiden, media- ja viestintätieteiden sekä muiden yhteiskuntatieteiden tieteellisten julkaisujen laatua.

Ennen akateemista uraansa Uskali teki käytännön journalistista työtä muun muassa Satakunnan Kansassa, Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Yleisradion TV-uutisissa ja Taloussanomissa.