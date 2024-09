Senioriopettajapäivät saapuvat Jyväskylään — luvassa asiaa, yhdessäoloa ja funkrockia

Lisää elämää vuosiin ja toivoa tulevaan

Opetusalan Seniorijärjestö on eläkkeellä olevien opetusalalla toimineiden henkilöiden edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 67 paikallisyhdistystä valtakunnallisesti. Yhdistykset järjestävät jäsenilleen erilaista virkistys- ja harrastustoimintaa retkistä ja kuntoilusta aina kulttuuriin ja viininmaisteluun asti. Valtakunnalliset senioriopettajapäivät on suurin järjestön jäsenille suunnattu tapahtuma.

Tänä vuonna tapahtuman järjestävät OSJ:n lisäksi paikalliset järjestöt Jyvässeudun senioriopettajat ry ja Keski-Suomen ammatilliset senioriopettajat ry. Tapahtuman suunnittelussa on myös mukana Jyväskylän kesäyliopisto ja Jyväskylän yliopiston alumnitoiminta.

Tämän vuoden Senioriopettajapäivien teemana on Terveys – Turvallisuus – Sivistys.

”Järjestömme tämän vuoden slogan on: Toiveikkaasti tulevaan. Huomiseen katsovan ikäihmisen on syytä pitää huolta psyykkisestä ja fyysisestä terveydestään. Terveenä on hienoa elää turvallisessa kotimaassamme, varsinkin, kun saamme nauttia sivistyksen annista”, kertoo Jyvässeudun senioriopettajat ry:n puheenjohtaja Markku Suortamo.

Senioriopettajapäivät avataan OSJ:n järjestöpäivällä, jossa muun muassa tehdään katsaus edunvalvontaan liittyviin asioihin ja käsitellään ajankohtaisia järjestöasioita. Tällä hetkellä pinnalla on erityisesti ikääntyvien ihmisten asema ja arvostus yhteiskunnassamme. Oikeus hyvinvointiin, osallisuuden tunteeseen ja turvalliseen arkeen tulisi säilyä läpi elämän. Näiden ydinasioiden äärellä OSJ ja sen paikallisyhdistykset toimivat.

Ajankohtaisten järjestöasioiden lisäksi järjestöpäivillä pääsevät ääneen muun muassa professori, emeritarehtori Aino Sallinen, maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja VoxAurea-kuoro.

Elämyksiä ja vertaistukea huomisen rientoihin

Tapahtuman iltajuhlassa senioriopettajat kuulevat tervehdyksen Jyväskylän kaupungilta ja nauttivat illallisen Ravintola Piatossa. Iltajuhlissa juhlakansaa tanssittaa The Steeples -yhtye. Yhtye on Jyväskylän lyseon poikien 60-luvulla perustama pop- ja rockorkesteri, joka palasi pidemmän tauon jälkeen keikkailemaan taas 2010-luvulla.

Illan huipennuksen jälkeen juhlat jatkuvat Popparissa, jossa lavalle nousee legendaarinen ILLU-Band. Tämä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista koottu yhtye soitti ensimmäisen kerran laitoksen pikkujouluissa vuonna 1980. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin ILLU-Band tunnetaan edelleen etenkin heidän tarttuvista hiteistään ja unohtumattomista live-esiintymisistään. Myös Senioriopettajapäiville varattu ILLU-Bandin keikka on saanut suuren suosion.

”ILLU-Bandin suosio yllätti – illan keikalle on ilmoittautunut 110 senioriopettajaa! On hienoa nähdä, että senioriopettajat ovat valmiit uuteen elämykseen”, ihailee Suortamo.

Senioriopettajapäivien toisena päivänä osallistujat voivat toiveidensa mukaan joko lähteä tutustumaan Kuokkalan kirkkoon, kierrellä Aalto-2 ja Keski-Suomen museoita tai osallistua digitaitoja, tekoälyä ja arjen hyvinvointia käsitteleviin luentoihin.

”Senioriopettajayhdistykset tekevät pienillä resursseilla arvokasta jäsentensä aktivointityötä. On tärkeää päästä tapaamaan muita aktiivisia kollegoita ja saamaan vertaistukea huomisen rientoihin”, kuvailee Suortamo.