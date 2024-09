SDP:n Riitta Mäkinen: Keskuskauppakamarin yrittäjiltä hallitukselle kova kritiikkiä

Timo Harakka: Tekoälyn suunnan määrää politiikka, ei teknologia 17.9.2024 14:15:56 EEST | Tiedote

”Tekoäly voi mullistaa niin talouden kuin yhteiskunnan rakenteet, niin luonnonympäristön kuin digitaalisen maailman, jopa ihmisenä olemisen perusteet. On paikallaan kysyä, pitääkö tätä voimaa säädellä, ja jos, niin miten. Tänään on se hetki”, kansanedustaja Timo Harakka (sd.) sanoo. Eduskunta käy tänään 17.9.2024 15.30 alkaen ajankohtaiskeskustelun tekoälystä Suomen tulevaisuuden menestystekijänä ja yhteiskunnallisten haasteiden aiheuttajana. Keskustelun taustalla on Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajan Timo Harakan jättämä keskustelualoite, joka sai kannatusta laajasti yli puoluerajojen.