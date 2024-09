SDP:n Jani Kokko: Miksi ministeri Tavion ei tarvitse noudattaa Suomen ulkopolitiikan linjaa?

SDP:n Perholehto: Pettääkö hallitus lupauksensa seisoa Ukrainan kansan tukena? 20.9.2024 10:52:31 EEST | Tiedote

On aivan kestämätöntä, että Suomi on jättäytymässä pois elintärkeästä Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvästä tasa-arvoliittoumasta. Ministeri Tavio on selvästi valmis altistamaan poliittiselle pelille sellaisia asioita, joiden ei pitäisi olla kaupan. Tasa-arvon, naisten oikeuksien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden edistäminen ovat aina olleet Suomen ulkopolitiikan keskiössä. Päätöksellä jättäytyä pois Ukraina-liittoumasta Suomi vie itseään taas kauemmas muista Pohjoismaista ja yhteisistä pohjoismaisista arvoista. Perholehdon mukaan ministeri Tavion päätös onkin törkeässä ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan pitkän perinteen ja kaikkien edistyksellisten arvojen kanssa. – Kokoomus on laajamittaisen hyökkäyssodan alusta saakka vannonut ja peräänkuuluttanut tukea Ukrainalle. Nyt punnitaan, seisooko pääministeri Orpo tämän annetun sitoumuksen takana. Pääministerin kannanotto asiaan tarvitaan välittömästi: sallitteko te todella Ukrainan jälleenrakentamisesta vetäytymisen j