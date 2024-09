SDP:n Suhonen kysyy: Ovatko Varkaus, Pieksämäki ja Iisalmi jälleen lakkautuslistoilla?

SDP:n Aki Lindén: Yksityisen sote-alan kehitys on ongelmallista – hinnat nousevat ja kilpailu vähenee 21.9.2024 15:13:36 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Aki Lindén (SDP) on syvästi huolissaan sosiaali- ja terveysalan kehityksestä, jossa yrityskauppa-aallon seurauksena hinnat ovat nousseet ja markkinat keskittyneet. Lindén, jolla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon alalta, huomautti, että suuret toimijat ovat pienyrityksiä ostamalla luoneet tilanteen, jossa kilpailu on vähentynyt ja kuluttajahinnat ovat nousseet.