Avaruusliiketoiminta kehittyy kovaa vauhtia – uutuuskirja tuo kaivattua tutkimustietoa

– Avaruusliiketoiminta on melko uusi ala sekä tutkimuksen että käytännön liiketoiminnan näkökulmasta. Alalla tapahtuu nopeita muutoksia, ja uusia avaruusalan yrityksiä syntyy jatkuvasti. Kirja on tärkeä juuri nyt, koska alan tutkimustietoa on vielä vähän ja osa olemassa olevasta tiedosta on jo vanhentunutta, sanoo professori Arto Ojala.

Space Business -kirja keskittyy erityisesti avaruusmurrokseen eli niin sanottuun New Space -ilmiöön, jossa yksityiset yritykset ovat tulleet mukaan avaruustoimintaan valtiollisten toimijoiden lisäksi. Tämä kehitys on tuonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten satelliittidatan kaupallistamisen, satelliittikuvien prosessoinnin ja kaukokartoituspalvelut.

Ojala näkee, että avaruusbisnes kasvaa voimakkaasti myös tulevaisuudessa.

– Alalla toimivien yritysten määrä tulee kasvamaan, sillä tarvetta uusille innovaatioille on paljon. Myös sääntelyn ja teknologian standardisoituminen tulee vaikuttamaan merkittävästi alaan. Samalla liiketoimintamahdollisuudet laajenevat, kun uusia tuotteita ja palveluita tuodaan markkinoille, Ojala huomauttaa.

"Toivon kirjan herättävän kiinnostusta alan mahdollisuuksiin"

Kirja on suunnattu akateemiselle yleisölle, tutkijoille ja opiskelijoille, mutta myös alalla toimiville yrittäjille ja yrityksille.

– Toivon, että tämä kirja innostaa tekemään lisää tutkimusta avaruusliiketoiminnan alalla ja herättää kiinnostusta alan mahdollisuuksiin. Aihe on laaja. Avaruusliiketoiminta muodostaa ekosysteemin, jossa on useita toimijoita. Tätä ekosysteemiä voi tarkastella ja tutkia monista näkökulmista, sanoo Ojala.

Teos on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joissa käsitellään avaruusliiketoiminnan ekosysteemiä, liiketoimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä. Kirja sisältää lukuja muun muassa navigointisatelliittien kaupallisista näkökohdista, liiketoimintamallien arvoketjuista, maa-asemiin liittyvästä sääntelystä, avaruusdatan hyödyntämisestä yrityksissä ja avaruusturismin kehityksestä. Merenkurkun avaruuskeskus eli Kvarken Space Center on päässyt kirjaan tapaustutkimuksen muodossa.

– On hienoa, että tällainen avaruustalouden kasvua ja tulevaisuutta käsittelevä kirja on kirjoitettu ja julkaistu, sillä sellaista ei ole aiemmin ollut. Erityisen iloinen olen siitä, että näin monta Vaasan yliopiston ja Kvarken Space Centerin tutkijaa on antanut panoksensa kirjan tekemiseen, vaikka olemme olleet mukana uuden avaruustalouden tutkimuksessa vasta viisi vuotta, sanoo Digital Economy -tutkimusalustaa ja Kvarken Space Centeriä johtava Vaasan yliopiston professori Heidi Kuusniemi.

Vaasan yliopiston tutkijoista kirjan kirjoittamiseen ovat osallistuneet professori Ojalan ja professori Kuusniemen lisäksi professori Marko Kohtamäki, yliopistonlehtori Minna-Maarit Jaskari, tutkijatohtori Hafiz Haq, projektitutkija Sofia Hassinen, tohtorikoulutettavat Khaled Abed Alghani, Mikko Punnala ja Jari Ratilainen, joka toimii myös projektipäällikkönä Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Kirjan julkaisija on Palgrave Macmillan, ja se on julkaistu avoimena tieteenä, mikä tarkoittaa laajaa saatavuutta. Tutkijat, opiskelijat, alan toimijat ja asiantuntijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet pääsevät lukemaan kirjaa maksutta.

Lisätiedot

Professori Arto Ojala, Vaasan yliopisto puh. 029 449 8544, arto.ojala@uwasa.fi