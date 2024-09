Keusoten ensimmäinen sote-yksikkö aloittaa toimintansa Jokelassa

Jokelan sote-yksikkö on osa Keusoten palvelujen verkoston kehittämistä. Sen tavoitteena on varmistaa palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus myös muuttuvissa olosuhteissa. Keusoten aluevaltuusto hyväksyi palveluverkkosuunnitelman tammikuussa, ja Jokelan sote-yksikkö sai lähtöluvan huhtikuussa, kun tammikuun päätöksessä edellytetyt erillisselvitykset oli tehty.

Keusoten palveluverkkosuunnitelman mukaan hyvinvointialueella on jatkossa sote-keskuksia, joissa on laajemmat perusterveydenhuollon palvelut, sekä pienempiä sote-yksiköitä. Sote-yksiköissä halutaan tarjota palveluita niille alueen asukkaille, joille kulkeminen esimerkiksi muihin hyvinvointialueen toimipisteisiin ei ole mahdollista.

Toimintamallia tavoitteena viedä eteenpäin muihin pienempiin yksiköihin

Jokelan sote-yksikkö aloittaa toimintansa 30.9.2024 ja on Keusoten ensimmäinen. Jokelan sote-yksikkö sijaitsee osoitteessa Opintie 1.

– Jokelassa on tarkoitus luoda hyvä toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa viedä eteenpäin myös muihin pienempiin yksiköihin. Sote-keskukset tukevat sote-yksiköiden toimintaa, ja tavoitteena on, että jatkossa tukena ovat myös liikkuvat palvelut, kertoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Mukana toiminnan kehittämisessä on myös Tuusulan kunta, joka on sitoutunut kehittämään saman kiinteistön muiden tilojen käyttöä ja palveluita. Tuusulan kunta pyrkii vuokraamaan Opintie 1:stä vapaita tiloja yrityksille ja järjestöille. Tavoitteena on synergiaetu palveluiden tuottamisessa, kun samassa osoitteessa toimisi Keusoten palveluiden lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Keusoten näkökulmasta tavoitteena on asukaslähtöinen yhteistyö Tuusulan, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen yhteisiä tiloja

Lisätietoja Jokelan sote-yksikön palveluista:

Jokelan sote-yksikön palvelut 30.9.2024 alkaen (Keusote.fi)