SDP:n Miapetra Kumpula-Natri aloitti Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana

Euroopan neuvosto on vanhin ja laajin poliittinen ihmisoikeusjärjestö Euroopassa. Se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 edistämään rauhaa Euroopan mantereella. Sen parlamentaarisen yleiskokouksen muodostavat 47 jäsenvaltion kansanedustajat. Neuvoston yhteydessä toimii myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Kumpula-Natrin johtama Suomen eduskunnan delegaatio osallistuu yleiskokoukseen Strasbourgissa tämän viikon ajan.

– Pidän Euroopan neuvoston työtä todella merkityksellisenä juuri tässä vaikeassa ajassa. Valitettavasti vuosien hyvän kehityksen jälkeen elämme haastavampia aikoja, sota on totta Euroopassa ja monissa maissa demokratiatilanne vaikenee ja monet maat heikentävät tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

– Olen optimisti ja mitä vaikeampaa on, sitä tärkeämpää on, että myös parlamentaarinen diplomatia ja yhteiset kokoontumiset toimivat. Vaikeista asioista täytyy pystyä puhumaan ja tuomaan tilanteiden kehittyminen näkyville.

Kumpula-Natri näkee Suomen tärkeänä roolina olla aktiivinen Ukrainan tukija kaikissa kansainvälisissä pöydissä. Sen lisäksi suomalaisilla on tärkeä rooli oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, lehdistönvapauden ja demokratian puolustajina.

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kourissa – erityisesti kadonneiden tai vangittujen siviilien ja sotavankien tilannetta – sekä hmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian heikkenevää tilannetta Azerbaidžanissa.

Istuntoviikolla perustetaan myös Ukrainan lapset -verkosto 47 maan parlamentaarikkojen kesken. Kumpula-Natri edustajaa Suomen eduskuntaa.

– Erityisesti Venäjälle Ukrainasta kaapattujen lasten asema on ollut työpöydälläni ja lasten oikeuksia on suojeltava erityisellä huolenpidolla, sanoo Kumpula-Natri, joka toimii myös Ukrainan lapsia pelastavan ihmisoikeusjärjestö Orphan’s Feeding Foundationin (OFF) neuvonantajana ja hyväntahdonlähettiläänä.

Kumpula-Natrin strategisessa visiossa toimikaudelleen on ensisijalla Ukrainan tukeminen. Euroopan neuvostossa ja sen parlamentissa täytyy kyetä vahvistamaan eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää. Siihen kuuluvat tiukasti demokratian puolustaminen, mukaan lukien koulutus, kulttuuri ja media, sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien ja demokratian päivittäminen uusien teknologioiden aikakaudelle.

Kumpula-Natri toimii myös Euroopan neuvoston suurimman ryhmän, sosiaalidemokraattien SOC-ryhmän työvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Euroopan neuvoston uutena pääsihteerinä viisivuotiskautensa syyskuussa aloittanut sveitsiläinen Alain Berset on mukana istuntoviikolla. Hän lupautui valintansa yhteydessä puolustamaan näkyvästi eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää, Ukrainaa ja globaalia yhteistyötä.

Yleiskokouksen syysistunto verkossa:

https://pace.coe.int/en/pages/session-202410