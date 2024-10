Väitös: Organisaatioiden välitilat kätkevät sisälleen kiinnostavia ja merkityksellisiä kohtaamisia

Toimitiloja ja muita työn tekemisen paikkoja koskevat kysymykset ovat säännöllisesti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Useiden etätyövuosien jälkeen työntekijät ovat palanneet toimistoihin, mutta erilaisin odotuksin kuin ennen koronapandemia-aikaa. Organisaatioissa onkin ryhdytty miettimään enenevässä määrin, millaisia tiloja työntekijät tarvitsevat jokapäiväisessä työelämässään. Samaan aikaan johtamisen ja organisoinnin tutkijat ovat osoittaneet yhä suurempaa kiinnostusta organisaatioiden fyysisiä tiloja kohtaan.

– Organisaatioiden tilatutkimus on kehittynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana marginaalisesta kiinnostuksenkohteesta omaksi kukoistavaksi tutkimusalakseen. Tutkijat ovat kuitenkin pääsääntöisesti keskittyneet tarkastelemaan tietynlaisia organisaatiotiloja, kuten esimerkiksi kokoustiloja, avokonttoreita ja työhuoneita, Piironen kertoo.

Piironen tutkii artikkeliväitöskirjassaan, miten organisaatioiden helposti huomiotta jäävät välitilat, kuten käytävät, portaikot ja hissit, muovaavat ihmisten jokapäiväistä toimintaa. Hän tarkastelee samalla, miten erilaiset kohtaamiset välitiloissa puolestaan muovaavat näitä tiloja. Tutkimus hyödyntää antropologiasta kumpuavaa liminaalin käsitettä, joka viittaa monitulkintaiseen välitilassa olemisen kokemukseen, johon usein liittyvät myös luovuus ja muutoksen mahdollisuus. Piironen käsitteellistää organisaatioiden välitilat liminaalitiloiksi ja tarkastelee, miten liminaalin merkitykset ohjaavat ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta näissä tiloissa.

Tutkimus osoittaa, ettei jokapäiväinen työ- ja organisaatioelämä rajoitu vain kokoustiloihin, avokonttoreihin ja työhuoneisiin, vaan sitä tapahtuu myös käytävillä, portaikoissa, hisseissä ja jopa jaetuissa WC-tiloissa.

– Ihmisten kohtaamiset näissä tiloissa ovat usein vapaampia kuin organisaatioiden muissa tiloissa, mutta samalla myös välitiloissa voi muodostua uusia valtasuhteita, Piironen kertoo.

Tutkimus muistuttaa, etteivät työntekijät aina käytä organisaatiotiloja suunnitellusti.

– Erityisesti välitiloja hyödynnetään usein mitä moninaisimmin tavoin ja näissä tiloissa tapahtuukin kiinnostavia kohtaamisia, joiden merkitystä ei tule aliarvioida työ- ja organisaatioelämässä.

Väitöstilaisuus perjantaina 4. lokakuuta

Kauppatieteiden maisteri Siiri Piirosen yrityksen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja Liminal spaces in organizing: Leadership, counterculture and change-interventions tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 4.10.2024 kello 12 alkaen. Paikkana on Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Karen Dale Lancasterin yliopistosta. Kustoksena toimii emeritaprofessori Arja Ropo Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.