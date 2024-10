Vaasan korkeakoulut edistävät yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria – yhteisen StartUp-tilan avajaiset 3. lokakuuta

Kyseessä on ainutlaatuinen toimintamalli, sillä StartUp-tilan toimintaa kehittävät yhteistyössä kaikki Vaasan korkeakouluyksiköt: Vaasan yliopisto, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. StartUp-tila sijaitsee Vaasan yliopiston Fabriikki-rakennuksen 2. kerroksessa.

StartUp-tilan toimintojen tavoitteena on tukea startup-yritysten kehitystä ja kasvua sekä edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Tähän pyritään yrityshautomo- ja kiihdyttämöohjelmien, vertaistuen sekä lukuisten tapahtumien, kuten hackathonien, seminaarien ja workshopien, avulla. Hautomo- ja kiihdyttämöohjelmat tarjoavat toimintaansa aloitteleville startup-yrityksille kattavan kehityspolun kannattavan liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

– Yrityksiltä on tähän saakka puuttunut yhteisen luomisen ja kohtaamisen paikkoja Vaasassa, ja tähän tarpeeseen uusi StartUp-tila vastaa. Kyseessä on sekä fyysinen tila että yrittäjäyhteisö, joka tukee uusia kokeiluja, verkostoitumista ja yrittäjyystaitojen kehittämistä. Startup-yrittäjyyden edistäminen on meille erittäin tärkeää, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

– Vaasan korkeakoulujen startup-toiminta on viime aikoina jäänyt vähemmälle huomiolle, joten on erittäin ilahduttavaa, että olemme nyt Vaasan korkeakoulukonsortion kautta ja Vaasan kaupungin tuella käynnistäneet toiminnan uudelleen. Kaikki alueella toimivat korkeakoulut ovat sopineet yhteistyöstä tässä aloitteessa. Näen valtavia mahdollisuuksia, kun yhdistämme osaamisemme ja yhdessä saamme suuren kriittisen massan opiskelijoita ja henkilökuntaa, toteaa Sören Kock, Hankenin rehtorin edustaja Vaasassa.

VAMKin rehtori Hannu Vahtera toivoo uuden StartUp-tilan kannustavan rohkeisiin kokeiluihin ja uuden oppimiseen.

– Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen ovat keskeisiä innovaatioiden luomisessa ja kaupallistamisessa, ja siten avainasemassa alueemme ja koko Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. StartUp-tila tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kohdata, kehittää ja toteuttaa innovatiivisia ideoita sekä luoda menestyviä yrityksiä.

– Odotamme innolla yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa luodaksemme dynaamisen ja inspiroivan ympäristön ja toimintaa, joka tukee opiskelijoidemme kunnianhimoisia startup-ajatuksia, sanoo Novian rehtori Örjan Andersson.

Vaasan Åbo Akademin rehtori Lisbeth Fagerströmin mukaan StartUp-tilasta tulee paitsi opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamispaikka myös paikka, jossa ideat voivat kasvaa kestäviksi yrityksiksi.

– Kaupungin korkeakoulut ovat jo pitkään olleet innovaation ja yhteistyön moottori. Nyt otamme yhdessä uuden askeleen eteenpäin. Yhdessä luomme tulevaisuutta, jossa yrittäjyys on luonnollinen osa akateemista elämää ja jossa annamme opiskelijoillemme työkalut omien menestystarinoidensa muotoiluun.

StartUp-tilan taustalla on Vaasan kaupungin juhlarahaston rahoittama StartUp Arcade -projekti.

– Tavoitteenamme on olla Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki, ja yrittäjät ovat alueen elinvoiman kannalta meille todella tärkeitä – siksi haluamme olla mukana rahoittamassa korkeakoulujen yhteistä StartUp-tilaa. Uskon, että tällainen kieli- ja opiskelusuuntauksia törmäyttävä yhteisö voi tuottaa todella hienoja innovaatioita ja uusia yrityksiä alueellemme, iloitsee Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Avajaisten jälkeen StartUp-tilassa järjestetään koko viikon ajan 3.–9. lokakuuta erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja aktiviteettejä.

Lisätietoja:

Operations Manager Nina Ingves, Hanken Business Lab, p. 050 301 7439

Erityisasiantuntija Philipp Holtkamp, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8585