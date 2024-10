Turun seudun kiihtynyt kasvu on lisännyt raitiotien varren rakentamisen potentiaalia

Turun kaupunki päivittää raitiotien vaikutusarviot vuosien 2024–2025 aikana, jotta kaupunginvaltuusto voi päättää investoinnista vuoden 2025 lopussa. Oletukset maankäytön kehittymisestä ovat lähtötietoja raitiotien suunnittelulle sekä muille vaikutusarvioille, kuten liikenne-ennusteelle ja kiinteistötalousarviolle. Kaikki arvioinnit perustuvat kevään 2024 väestöennusteeseen ja ne tarkentuvat raitiotien suunnittelun sekä muiden arviointien edetessä.

Raitiotien myötä Turussa arvioidaan asuvan noin 18 000–20 000 henkilöä enemmän vuonna 2050

Väestönkasvu Turussa on kiihtynyt erityisesti viime vuosien aikana, jolloin kasvuvauhti on kivunnut kaksinkertaiseksi keskipitkän aikavälin kehitykseen verrattuna. Raitiotien vaikutus Turun väestönkasvuun olisi ennusteen mukaan noin 18 000–20 000 henkilöä vuoteen 2050 mennessä, jos ennusteen väestönkehityksen osatekijöihin ja muuttajien rakenteeseen liittyvät olettamat toteutuvat. Raitiotien vaikutusta Turun tulevaan kasvuun on arvioitu asiantuntija-arviona oletettujen väestövaikutusten, reitin rakentamisen potentiaalin sekä muiden suurten kaupunkien raitiotiehankkeisiin tehdyn vertailun perusteella.

”Turun lisäksi ydinkaupunkiseudun väkimäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Kasvun ennakoidaan seutuennusteessa jatkuvan 2020- ja 2030-luvuilla. Raitiotie vaikuttaa merkittävästi myös seudulliseen kehitykseen”, sanoo Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro.

Rakentamisen potentiaali suurinta keskustan laajenemisalueilla

Rakentamisen potentiaalin arvioinnilla pyritään muodostamaan käsitys reitin pitkän aikavälin kasvu- ja kehitysmahdollisuuksista. Arvioinnissa on huomioitu arvokkaat luontokohteet ja puistot. Vaikutuksia on tarkasteltu noin 800 metrin säteellä raitiotiepysäkeistä alueittain, sijainnin ja suunnittelutilanteen perusteella.

Turun uuden väestöennusteen myötä myös arvio rakentamisen määrästä raitiotien varrella on aiempaa suurempi. Reitin suurin rakentamispotentiaali on Linnakaupungin ja Tiedepuiston alueella. Raitiotievaihtoehdossa toteutuvan rakentamisen määrän arvioidaan olevan Varissuolla ja Littoistentien varrella moninkertainen bussivaihtoehtoon verrattuna. Raitiotievaihtoehdossa rakentamisen arvioidaan toteutuvan nopeammin kuin bussivaihtoehdossa, pääosin vuoteen 2050 mennessä. Bussivaihtoehdossa rakentamisesta arvioidaan toteutuvan sitä enemmän, mitä lähempänä keskustaa ja mitä pidemmällä alueen suunnitteluvalmius on.

”Raitiotie tuo mukanaan hyvinvointia ja sujuvaa arkea reittiä laajemmalle alueelle. Se kytkee Turun itäiset osat vahvemmin osaksi kaupunkirakennetta ja ehkäisee alueellista eriytymistä. Lisäksi se tukee merellisen Turun kehittämistavoitteita”, sanoo Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

