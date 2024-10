SDP:n eduskuntaryhmä puolustaa hoitotakuuta ja ammatillista koulutusta

- Orpon hallituksen toinen budjettiesitys jatkaa edelleen epäoikeudenmukaista ja kurjistavaa linjaansa. Tästä syystä olemme etsittäneet merkittäviä muutoksia budjettiin jättämällä talousarvioaloitteita eduskunnan käsiteltäväksi, sanoo Tytti Tuppurainen.

Vahva julkinen terveydenhuolto on hyvinvointivaltion kulmakivi. SDP puolustaa hoitotakuuta, joka mahdollistaa suomalaisille hoitoon pääsyn.

- Kun ihmiset eivät pääse ajoissa hoitoon, niin terveydelliset ongelmat pahenevat ja hinta on paljon kalliimpi niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Hallituksen lyhytnäköinen ajattelu vain kasvattaa tulevia kustannuksia, Tuppurainen sanoo.

- Samoin haluamme turvata sosiaali- ja terveysalan järjestöille mahdollisuuden jatkaa korvaamattoman arvokasta työtään. Hallituksen esittämät massiiviset leikkaukset järjestöjen avustuksiin merkitsevät monen järjestön toiminnan alas-ajoa ja tätä kautta tärkeän työn hiipumista.

Tulevaisuuden työelämä korostaa entistä enemmän koulutetun työvoiman tarvetta. Siksi hallituksen leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat täysin käsittämättömiä. Leikkaus tarkoittaa monissa oppilaitoksissa koulutustarjonnan supistumista, henkilöstön ja toimintojen sopeuttamisia. Tätä emme missään nimessä voi hyväksyä.

Hallitus on toimillaan hylkäämässä lyhytnäköisesti taide- ja kulttuurialojen potentiaalin elinkeinona, työllistäjänä sekä Suomen elinvoiman ja kansalaisten hyvinvoinnin lähteenä. Kulttuuriala on viimeisten vuosien aikana kohdannut koronapandemian ja rajoitusten vuoksi merkittäviä iskuja ja on täysin kestämätöntä, että hallitus edelleen heikentää leikkauksillaan alan toimiedellytyksiä.

- SDP julkaisee syksyn aikana oman vaihtoehtobudjettinsa. Se osoittaa, että julkista taloutta voidaan hoitaa vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Esitämme vaihtoehtoiset sopeutukset hallituksen leikkauksille, mutta samalla oikeudenmukaisesti, jotta sopeutustoimien taakka voidaan jakaa maksukyvyn mukaan, Tuppurainen päättää.