Väitös: Lyhytaikaiset lainat tärkeitä kasvuyritykselle – yrittäjistä kauppatieteen maisteri saa lainaa helpommin kuin diplomi-insinööri

Kasvuyritykset tyypillisesti ottavat lisää lyhytaikaista velkaa, kun muut yritykset vähentävät velkaisuutta ja lisäävät omavaraisuusastetta vuosien saatossa. Lyhytaikaisen velan suuri rooli voi tulla kasvuyrityksille ongelmaksi ja lisätä maksukyvyttömyyden riskiä erityisesti kiristyvän lainansaannin aikana.

Antti Norkion väitöskirjan mukaan yrittäjän koulutuksella havaittiin olevan yhteys yrityksen kasvuun ja velkarahoituksen saantiin.

Tekniikan alan ylemmän korkeakoulutuksen hankkineiden yrittäjien yritykset kasvavat keskimäärin nopeammin kuin muut yritykset, mutta niillä voi olla vaikeuksia velkarahoituksen saamisessa. Sen sijaan yrittäjän kaupallinen ylempi korkeakoulutus on yhteydessä parempaan lainarahan saatavuuteen.

– Kaupallinen korkeakoulutus voi antaa keskimäärin paremmat eväät esimerkiksi lainaneuvotteluihin, sanoo 10. lokakuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Norkio.

Tämän lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että osaava työvoima on äärimmäisen tärkeää kasvua tavoitteleville yrityksille.

Aineeton pääoma on hyväksi yrityksen kasvulle, mutta se ei ainakaan edistä velkarahoituksen saamista, koska se toimii huonosti vakuutena.

– Muun muassa varastorakennukselle tai ajoneuvoille rahoittajan on melko yksinkertaista määrittää vakuusarvo, mutta esimerkiksi yritykseen kerääntyneelle hiljaiselle tiedolle on lähes mahdotonta määrittää oikeaa arvoa. Vielä vaikeampaa sitä olisi realisoida yrityksen tullessa maksukyvyttömäksi, muistuttaa Norkio.

Norkion mukaan aineettoman pääoman ongelma rahoituksen kannalta on lisäksi se, että se voi kadota työntekijöiden vaihtuessa. Aineeton pääoma kuvaa muun muassa yrityksen brändiä, työntekijöiden osaamista ja tietojärjestelmiä.

Tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisia pieniä ja keskisuuria osakeyhtiöitä. Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja.

KTM Antti Norkion väitöstutkimus ”Generating and Financing Growth: Essays on Intangible Capital, Entrepreneurship, and Capital Structure in Finnish SMEs” tarkastetaan torstaina 10.10.2024 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.



Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii vanhempi tutkija Arvid Raknerud (Statistics Norway) ja kustoksena professori Hannu Piekkola.

Norkio, Antti (2024) Generating and Financing Growth: Essays on Intangible Capital, Entrepreneurship, and Capital Structure in Finnish SMEs. Acta Wasaensia 535. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Antti Norkio, puh. 040 729 3363, sähköposti: antti.norkio@outlook.com

Antti Norkio on syntynyt Kankaanpäässä vuonna 1992. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kankaanpään yhteislyseosta vuonna 2011 ja valmistui tradenomiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 2015. Norkio on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2019. Hän asuu nykyisin Nokialla ja työskentelee ekonomistina Pellervon taloustutkimus PTT:ssä.