SDP:n Perholehto: Hyväkään päämäärä ei saa pyhittää keinoja, joilla on riski loukata kansalaisten oikeuksia

Perholehdon mukaan ehdotuksen tavoite lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön torjumiseksi on kannatettava, mutta keinot ovat vähintään jännitteisiä suhteessa kansalaisten yksityisyyden suojan turvaan.

– Valiokunnat ottivat ottivat valtioneuvostoa kriittisemmät kannat ehdotukseen jo viime syksynä. Jo silloin erityisen ongelmallisena pidettiin juuri massavalvonnan mahdollistamista ja salauksen heikentämistä. On aivan käsittämätöntä, että hallitus näyttää sulkeneen korvansa perustavanlaatuisilta ongelmilta, joita yli hallitus-oppositio-rajojen on nostettu esiin pitkin matkaa, toteaa Perholehto.

– Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä, sillä esimerkiksi salauksen heikentäminen on kaksiteräinen miekka, joka ei toimi vain yhteen suuntaan. Jos ovi avataan viranomaisille ja kansallisille turvallisuustoimijoille, aukeaa se myös pahantahtoisille pyrkimyksille. Hyväkään päämäärä ei saa siksi pyhittää keinoja, joilla on riski loukata kansalaisten oikeuksia ja aiheuttaa uusia ongelmia, jatkaa Perholehto.

– Suuri valiokunta on todella paljon vartijana. Suomen kannan on sekä puolustettava kansalaisten turvallisuutta että perusoikeuksia. Tässähän nyt myös punnitaan, kuinka pitkälle Suomi on valmis menemään yksityisyyden suojan ja tietoturvan heikentämisessä, Perholehto päättää.