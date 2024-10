Yrittäjägallup: Pk-yritysten näkymissä käänne parempaan

Pk-yritysten arvio omasta taloudellisesta tilanteestaan on hieman parantunut, kertoo tuore Yrittäjägallup. 49 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että niiden tilanne on hyvä. Elokuun Yrittäjägallupissa osuus oli 45 prosenttia.



Huonoksi tilanteensa arvioi 19 prosenttia yrityksistä. Tämä osuus oli sama elokuussa.



– Käänne on käsillä, mikä lupaa hyvää monille yrittäjille eri puolilla Suomea. Tilanne on kuitenkin edelleen herkkä ja hauras, eikä maailmalta tarvita huonoja uutisia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.



– Yrittäjillä on enemmän optimismia kuin aikoihin. Viimeksi huhtikuussa 2023 oli näin paljon yrityksiä, jotka uskoivat näkymien paranevan.



Yrittäjägallupiin vastasi 25.9.–1.10.2024 aikana 1 154 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Yleistilanne yhä heikko

Yleistilanne on pienestä käänteestä huolimatta kuitenkin edelleen heikko. Esimerkiksi elokuussa 2023 58 prosenttia pk-yrityksistä arvioi tilanteensa hyväksi.



Toimialoista huonoin tilanne on kaupassa, jossa joka neljäs yritys on heikossa tilanteessa. Osuus on hieman kasvanut syksyn aikana.



Hyvässä tilanteessa olevien yritysten suurin osuus on rakentamisessa, jossa 58 prosenttia arvioi tilanteensa hyväksi. Osuus on hieman kasvanut elokuusta.



– Rakentamisessa on ollut pitkään vaikeaa, mutta on myönteistä, että alan yrityksistä 58 prosenttia kuitenkin kertoo hyvästä tilanteesta, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.

Näkymä tulevaan parantunut

Alueellisesti eniten hyvässä tilanteessa olevia yrityksiä on Itä-Suomessa. Hyväksi tilanteensa arvioi 56 prosenttia itäsuomalaisista vastaajista. Huonossa tilanteessa olevia on eniten Uudellamaalla (pois lukien pääkaupunkiseutu), jossa osuus on 26 prosenttia.



Myös näkymät tulevasta ovat parantuneet. 33 prosenttia pk-yrittäjistä arvioi, että yrityksen taloudellinen tilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Elokuussa vastaava osuus oli 29 prosenttia. Tilanteen arvioi heikkenevän 20 prosenttia. Elokuussa vastaava osuus oli 19 prosenttia.



Parhaimmat näkymät ovat yli kymmenen työllistävillä, nuorilla yrittäjillä, teollisuusyrityksillä ja Pohjois-Suomen yrityksillä. Vähiten hyviä näkymiä on Itä-Suomessa.



– Nuorilla yrittäjillä näkymät ovat selvästi paremmat kuin ikääntyneillä. Ehkä heillä on ollut enemmän rohkeutta ja osaamista kehittää uutta hyödyntäen uusinta teknologiaa, Pentikäinen arvioi.



– Pohjois-Suomessa näkymät ovat paremmat kuin muualla. Pohjoista nostavat matkailu, mineraalit, maanpuolustus ja metsätalous. Nato-jäsenyys on tuonut paljon lisää harjoituksia ja myös joitakin infrainvestointeja.



Kaupan alalla joka neljäs pk-yrittäjä arvioi näkymien heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Kaupan näkymät ovat selvästi heikoimmat päätoimialoista.



– Kaupan alalla on rakenteellisia haasteita. Verkkokaupan kasvu, maassamuutto ja kuluttajien epäluottamus vaikuttavat veronkorotusten ohella monen erikoiskaupan yritykseen.



Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 154 pk-yritysten edustajaa 25.9.−1.10.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.