SDP:n Tuppurainen: Haluaako eduskunnan enemmistö todellakin kaivaa työntekijöille palkkakuopan?

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka murentaa palkkatasa-arvoa suomalaisilla työmarkkinoilla. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa esityksen olevan haitallinen palkansaajille.

- Tällä esityksellä Orpon hallitus haluaa nimenomaan estää esimerkiksi hoitajia ja opettajia parantamasta omaa palkkakehitystään tulevaisuudessa. Se on tämän palkkakuoppalain nimenomainen tarkoitus.

Tuppuraisen mukaan SDP:n on vaikea uskoa, että eduskunnan enemmistö olisi todella sitä mieltä, että monet alat pitäisi tuomita ikuiseen palkkakuoppaan.

- Tämä on kuitenkin hallituksen tavoite. Sitä emme voi hyväksyä.

- SDPn viesti on selvä: hallituksen on vedettävä palkkakuoppalaki pois ja sitouduttava palkkatasa-arvon edistämiseen. Sen on lopetettava työmarkkinakaaoksen lietsominen. Hallituksen on vihdoin ryhdyttävä arvostamaan suomalaista työntekijää, sillä he rakentavat tämän maan menestyksen.

SDP jätti yhdessä koko opposition kanssa hallitukselle välikysymyksen palkkatasa-arvosta. Välikysymyskeskustelu käydään tiistaina 15.10.2024.