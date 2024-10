Huippututkimuksen helmiä: Vaikuttavaa kauppatieteiden ja taloustieteen tutkimusta -tilaisuus 23.10.2024

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kärkitutkimusta ja nousevia tutkimusaloja esitellään yliopiston Huippututkimuksen helmiä -esittelysarjassa Ruusupuistossa ja Moniviestimessä keskiviikkona 23.10.2024 klo 12.00–14.00. Edustettuina ovat kauppakorkeakoulun kaikki kolme tutkimuksen vahvuusaluetta: Kestävä liiketoiminta ja talous, digitaalinen liiketoiminta ja talous sekä päätöksentekoa tukeva taloustiede ja talouden kilpailukyky.

Kauppakorkeakoulun huippututkimusta esittelevät kokeneet, menestyneet tutkijamme.

Tilaisuuden ohjelma:

- Professori Mika Haapanen (varadekaani), tilaisuuden avaus

- Professori Petri Böckerman: ”Sähköinen resepti mullistaa terveydenhuoltoa”

Böckermanin terveystaloustieteen esitys käsittelee terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia, erityisesti Suomessa. Miten sähköisen reseptijärjestelmä vaikutti lääkkeiden saatavuuteen ja väärinkäytön riskienhallintaan? Tulosten mukaan e-reseptit helpottivat lääkkeiden saatavuutta, erityisesti nuoremmilla aikuisilla, mutta ilmeni lisääntynyttä lääkkeiden väärinkäyttöä, kun taas ikääntyneiden kohdalla haittoja voitiin vähentää. Lisäksi esitys käsittelee informaation integraation hyötyjä, jotka näyttäytyvät erityisesti maaseutualueilla, missä väärien lääkeyhdistelmien määrät vähenivät merkittävästi.

- Professori Vilma Luoma-aho: ”Kaapattu viestintä digitaalisessa ympäristössä”

Digitaalisessa ympäristössä nousevia uusia viestinnän areenoita on organisaatioiden johdon entistä vaikeampi kontrolloida. Digitaalisen Media Areena -teorian mukaan suurin osa organisaatioiden viestinnän areenoista onkin sidosryhmien hallussa, sekä hyvässä että pahassa. Luoma-aho esittelee uusimpia tutkimustuloksia tekijöistä, jotka altistavat organisaatioiden viestinnän ulkopuolisien kaappauksille, ja pohtii miten tekoälyn aikakaudella organisaatioiden tulisi varautua uusiin vaikuttamisen muotoihin.

- Apulaisprofessori Marileena Mäkelä: ”Vastuullisuusdatalla kohti uudistavaa liiketoimintaa”

Mäkelä puhuu esityksessään siitä, mihin tarpeisiin yrityksissä käytetään vastuullisuusdataa ja mihin sitä pitäisi käyttää. Globaalit ympäristöhaasteet, kuten ilmastonmuutos ja luontokato, haastavat myös yrityksiä pohtimaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia. Mäkelä avaa esityksessään myös uudistavan liiketoiminnan käsitettä ja yritysten roolia maailman parantajina.

- Apulaisprofessori Monika von Bonsdorff: ”Digitaalisen työn johtaminen ja hyvinvointi”

Von Bonsdorff esittelee johtamisen oppiaineen työn digitalisoitumiseen ja hyvinvointiin liittyvää EWIDE-profiloitumisaluetta. Profilointialuetta johtaa apulaisprofessorimme Ward van Zoonen. Von Bonsdorff esittelee tarkemmin kahta meneillään olevaa empiiristä tutkimustamme. Ensimmäinen koskee ikääntyvien alustatyöntekijöiden ikäsyrjintäkäsityksiä ja kestävien urien rakentumista ja toinen elektroniseen valvontaan pohjautuvan johtamisen mukanaan tuomia haasteita sekä alustatyöntekijöiden valvontaan liittyviä mukautumis- ja vastustamisreaktioita.

- Apulaisprofessori, akatemiatutkija Christian Stutz: ”Firm behavior under industrial policy: Using history to understand firm strategies and competitive dynamics”

Stutz talks about their research that deals with the worldwide resurgence of industrial policy, focusing on the role of private enterprises and their behavior under such initiatives. It aims to identify conditions enabling these policies to promote technological know-how and international competitiveness. The innovative approach involves analyzing prior historical periods when industrial policy was surging to inform current and future practices.

- Professori Kari Heimonen: ”Makrorahoituksen tutkimuksen trendit Jyväskylässä”

Heimonen puhuu makrorahoituksen tutkimuksen trendeistä Jyväskylän yliopiston taloustieteen oppiaineessa. Tutkimuskohteena ovat erityisesti rahatalouden ja makrotalouden väliset yhteydet. Tällä hetkellä mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti rahoitusinstituutioiden ja rahoituksen välitykseen liittyvät häiriöt. Tutkimukset liittyvät esimerkiksi ilmaston lämpenemisen, biodiversiteetin katoamisen ja geopoliittisten uhkien vaikutuksiin rahoituksessa.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta tutkimuksestamme.

Lisätietoja tilaisuudesta >>

Linkki Moniviestimeen >>

***

JYUn Huippututkimuksen helmiä -luentosarja 2024

- Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 17.4.2024, katso tallenne >>

- Liikuntatieteellinen tiedekunta 22.5.2024, katso tallenne >>

- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 18.9.2024, katso tallenne >>

- Kauppakorkeakoulu 23.10.2024 klo 12.00–14.00, Ruusupuisto

- Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 6.11.2024 klo 10.00–12.00, Ruusupuisto

- Informaatioteknologian tiedekunta 20.11.2024 klo 12.00–14.00, Ruusupuisto

***

Lisätietoja kauppakorkeakoulun tilaisuudesta:

Mika Haapanen

Professori, varadekaani

Kauppakorkeakoulu

mika.p.haapanen@jyu.fi

+358 40 576 7800

Lisätietoja Huippututkimuksen helmiä -sarjasta pääjärjestäjältä:

Esa Kannisto

Projektipäällikkö

Koulutuksen tutkimuslaitos

esa.kannisto@jyu.fi

0400 707 628