SDP:n Suhoselta toimenpidealoite Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden puolesta

– Aivan, kuten valtiovarainministeri Purra on todennut – päätöksiä voidaan perua, jos niillä ei tule säästöä. Aivan kuten Kouvolassa. Nyt on aika hallituksella pakittaa Varkauden ja Iisalmen kohdalla. Sitä vaadin nyt Orpo-Purran hallitukselta – johdonmukaisuutta ja lupauksien pitämistä, perustelee Suhonen valtiopäivätoimeaan, toimenpidealoitetta.

– Kun 80 000 kansalaisen väestöpohjaan vaikuttavia perusoikeusheikennyksiä tehdään, on perusteluiden oltava vedenpitäviä. Sairaalaverkkoselvityksestä on ilmennyt laskelmia, joita ei voi pitää luotettavina, vaan niissä on ollut tarkoitushakuisuutta ja selvästikin vääriä taustaoletuksia laskelmien takana, epäilee Suhonen.

– Siksi katson, että perusteltua kammata laskelmat ja vähintään julkistaa oletusparametrit. Aivan kuten ministeri Purra on luvannut. Höttöiset, tarkoitushakuiset säästölaskelmat pitää pystyä perumaan, sanoo Suhonen.

Suhosen toimenpidealoitteen allekirjoittivat myös kansanedustajat Markku Siponen (kesk) Kiuruvedeltä ja Tuula Väätäinen (sd) Kuopiosta.

-----------------------------------------------------------------

Toimenpidealoite

Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden toiminnan turvaaminen ja lakkautuksista syntyvien väitettyjen säästöjen julkaiseminen

Eduskunnalle

Sairaalaverkkoselvitys ja siihen liittyvät päätökset ovat osin perusteettomia. Päätöksillä tulisi aina olla vedenpitävät perustelut. Tässäkään, sairaalaverkkokysymyksessä eivät perustelut ja ”säästölaskelmat” ole osoittautuneet kestäviksi.

Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden ympärivuorokautisten sairaaloiden päivystysten osalta on arvioitu, että lakkautukset eivät tuo säästöjä, niin hyvinvointialueella kuin Varkauden ja Iisalmen kaupungin omissa arvioissa. Iisalmen ja Varkauden sairaaloilla on keskeinen asema hyvinvointialueen palveluverkossa. Molemmissa sairaaloissa hoidetaan osastohoitoa tarvitsevia potilaita. Nämä hoidossa olevat potilaat tarvitsevat mahdollisuuden lääkärikonsultaatioon ympäri vuorokauden.

Perustuslaissa sanotaan sosiaali- ja terveyspalveluista seuraavaa: Perustuslain mukaan ”julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”. Asia on juuri näin kuten perustuslaissa lukee. Tietysti tässä maassa tulee olla kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden toimialueen yhteenlaskettu väestömäärä on yli 80 000 kansalaista.

Edellytän, arvoisa hallitus, että aidot taloudelliset tunnusluvut selvitetään Varkauden ja Iisalmen ympärivuorokautisten päivystysten kohdalta ja ne myös asianmukaisesti julkaistaan. Aidosti on huomioitava se, kuinka isolle väestömäärälle Ylä-Savossa Iisalmen sairaala tarjoaa palveluitaan ja kuinka paljon Varkauden vasta rakennettu, uusi 50 miljoonan euron sairaala tarjoaa Keski-Savossa palveluitaan. Kehysriihi-infossa väestömäärät arvioitiin liian pieneksi, vain kaupunkien asukasmäärien mukaan. Tämä ei ole oikea tunnusluku palvelun tarpeesta ja väestön määrästä. Esitän myös, että valtiovarainministeri jatkaa samaa johdonmukaisuutta kuin Kouvolan kohdalla. Eli kun on tiedossa, että ympärivuorokautisten päivystysten lakkautukset ei tuo säästöjä, tällöin lakkautuspäätökset perutaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamiseksi ja turvaa näin sairaaloiden toiminnan jatkumisen sekä julkistaa ”säästöpäätösten” taloudelliset laskelmat ja niissä käytetyt parametrit.

Helsingissä 16.10.2024

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Timo Suhonen /sd