SDP:n Aki Lindén kritisoi hallitusta nikotiinipussihölmöilyssä – "Poliittista hutilointia"

"On uskomatonta, että hallitus puskee läpi lobbaukseen perustuvan ja huonosti valmistellun lakiesityksen. Kun esityksen puutteet käyvät ilmeisiksi, joudutaan se kiireessä vetämään takaisin. Tämä on pöyristyttävää poliittista hutilointia, jonka hintana on kansanterveys ja kansalaisten luottamus lainsäädäntötyöhön," Lindén toteaa suorasanaisesti.

"Asiantuntijoiden varoitukset nikotiinipussien haitoista on jatkuvasti sivuutettu lainsäädäntöprosessissa. Vielä vakavampaa on se, että lakiesitys on ilmeisesti ajanut tiettyjen yritysten etua”, Linden toteaa.

Lindénin mukaan hallituspuolueiden edustajat ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sokeasti puolustaneet lakia, vaikka sen puutteet olivat kaikkien nähtävissä.

Lindén vaatii ministeri Grahn-Laasoselta vastauksia siihen, miten näin huolimattomasti valmisteltu laki päätyi eduskunnan käsittelyyn ja miksi asiantuntijoiden kritiikki sivuutettiin. "Kun kyse on kansanterveydestä, emme voi sallia tällaista piittaamattomuutta."