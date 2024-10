Keusoten suun terveydenhuollon palveluseteli otettu käyttöön ja jononpurku alkanut

Palveluseteli kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet lohjenneen hampaan hoitamiseksi. Hoito voi vaihdella pienestä hionnasta hampaan vaikeaan poistoon.

– Jos kokemukset palvelusetelistä ovat hyviä, laajennamme niiden käyttöä myös kiireellisten hoitojen jatkohoitoon ja suun perustutkimuksiin, kertoo Keusoten palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle aina vapaaehtoista, ja käyttäessään palveluseteliä asiakas voi itse valita hoitopaikan palvelutuottajalistalta Palse.fi-portaalista, jossa näkyvät palvelusetelitiedot ja eri hammaslääkäriasemien hintatiedot omavastuuosuuksineen.

Keusoten myöntämä palveluseteli kattaa osan yksityisellä hammaslääkäriasemalla saadun hoidon kustannuksista. Asiakas maksaa itse omavastuuosuuden suoraan valitsemalleen hammaslääkäriasemalle. Omavastuuosuuksille on asetettu rajoitukset, joiden puitteissa palveluntuottajat voivat hinnoitella palvelunsa.

Kaikki tarkastusjonossa olevat saavat ajanvarauskirjeen

Suun terveydenhuollon kiireettömien tarkastusten tehostettu jononpurku on alkamassa. Kiireettömään tarkastukseen on jonossa 18 200 asiakasta. Kaikille jonossa oleville toimitetaan tammikuuhun mennessä kirje, jossa on annettu tarkastuksen ajankohta. Kirjeiden lähettäminen on jo aloitettu.

– Tarkastusjono urakoidaan pois ensi kevään aikana. Jononpurun aikana lisäämme suun terveydenhuollon henkilöstömäärää määräaikaisesti. Kokeilemme myös digiajanvarausta, jolloin osa asiakkaista voi saada tekstiviestinä kehotteen varata tarkastusaika digitaalisesti. Tämän aloittamisesta tiedotamme erikseen, Pitkänen kertoo.