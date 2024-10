Mika Haapanen Jyväskylän yliopiston taloustieteen professoriksi

KTT Mika Haapanen on toiminut taloustieteen apulaisprofessorina (Associate Professor) 1.9.2019 alkaen. Vuodesta 2022 lähtien hän on toiminut kauppakorkeakoulun tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavana varadekaanina. Lisäksi Haapanen on toiminut monissa muissa kehittämistehtävissä. Hän on toiminut tohtorikoulutuksen kehittämisen parissa vuodesta 2008 lähtien, ja kauppakorkeakoulun tutkimuksen kehittämisryhmässä erilaisissa rooleissa vuodesta 2010. Lisäksi Haapanen on Jyväskylän yliopiston tiedeneuvoston jäsen.

Pitkällä työurallaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Haapanen on työskennellyt lisäksi muun muassa yliassistenttina, erilaisissa opetuspuolen tehtävissä sekä virkaatekevänä professorin sijaisena.

Haapanen on toiminut myös Tampereen yliopistossa professorin sijaisena sekä vuodesta 2018 lähtien dosenttina. Lisäksi hän on opettanut työn taloustiedettä Tampereella.

Aluetaloustieteen kysymyksistä koulutuksen taloustieteeseen

Mika Haapanen on keskittynyt opetuksessaan ja tutkimuksessaan koulutuksen ja työn taloustieteeseen sekä laajemmin mikrotaloustieteeseen.

- Urani alussa tutkimukseni käsittelivät usein aluetaloustieteen kysymyksiä, ja tein paljon tutkimusyhteistyötä muun muassa taloustieteen emeritusprofessorimme Hannu Tervon kanssa. Viime vuosina olen siirtynyt tarkastelemaan koulutuksen taloustieteen kysymyksiä erityisesti terveystaloustieteen näkökulmasta, sanoo taloustieteestä vuonna 2003 väitellyt Mika Haapanen.

- Olen kiinnostunut tutkimuksessani koulutuksesta, työmarkkinoista ja terveydestä, sillä nämä linkittyvät monin tavoin toisiinsa.

Haapanen pitää tärkeänä, että taloustieteen tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, Työn ja talouden tutkimus LABOREn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATTin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, kanssa.

Haapanen on tehnyt myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi University College Dublinin professorin Christopher Jepsenin kanssa.

Tutkimukset pohjautuvat laajoihin rekisteriaineistoihin

Mika Haapanen on puhunut aina rekisteripohjaisten tutkimusaineistojen puolesta. Tällaisten aineistojen käyttö on luvanvaraista, ja niiden hankinta ja käyttö vaativat rahaa, ajallisia resursseja sekä osaamista ja kokemusta. Toisaalta rekisteriaineistot mahdollistavat korkeatasoisten, kansainvälisesti ainutlaatuisten tutkimusten tekemisen.

- Hyödynnämme tutkimuksissamme esimerkiksi erilaisia koulutusrekistereitä ja rekisteripohjaista tietoa mielenterveydestä ja lääkeostoksista. Tällaiset aineistot kattavat koko Suomen väestön. Pyrimme löytämään kausaalivaikutuksia esimerkiksi koulutukseen osallistumisen ja mielenterveyden tai työmenestyksen välillä, avaa Haapanen.

- Teemme pitkän aikavälin seurantaa, jolloin pystymme tunnistamaan myös ylisukupolvien näkyviä vaikutuksia, esimerkiksi koulutuksen vaikutusta ikääntyvien vanhempien terveyteen.

Rakkaudesta tutkimuksen tekoon

Haapanen toteaa, että kauppakorkeakoulussa tähdätään tutkimuksessa isompiin kansallisiin hankkeisiin jo olemassa olevan laajan tutkimusyhteistyön avulla, mutta tutkimuksen peruskysymykset säilyvät samoina. Myös yliopiston sisäistä yhteistyötä hän pitää arvokkaana.

- Haluan olla mukana kehittämässä koulutuksen tutkimuksen yhteistyötämme. Esimerkiksi Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa meillä on yhteistyösuunnitelmia ja rahoitushakuja vireillä.

- Vaikka professuurin myötä vastuualueeni laajenevat, haluan, että myös tulevaisuudessa minulla on aikaa tehdä konkreettisesti tutkimusta sekä työstää aineistoja ja mallintaa asioita. Saan iloa ja onnistumisia tutkimuksen tekemisestä niin sanotusti kädet savessa, toteaa Haapanen.

Lisätietoja:

Mika Haapanen

mika.p.haapanen@jyu.fi

040 576 7800