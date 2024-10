– Suomessa ei olla vielä hyödynnetty YK:ta tärkeänä kauppakumppanina. Myyntimme YK:lle ei valitettavasti ole yltänyt Ruotsin, Norjan ja Tanskan tasolle, sanoo YK-hankintojen asiantuntija Marjukka Holopainen-Rainio Business Finlandista.

Holopainen-Rainion mukaan esimerkiksi Tanska on myynyt jo usean vuoden ajan yli miljardilla dollarilla, ja sijoittunut YK:lle kymmenen parhaiten myyvän maan joukkoon. Toisin kuin Tanskassa, Suomessa ei ole YK:n hankintakeskuksia. Kööpenhaminassa on 11 YK:n hankintoja hoitavaa organisaatiota. Siellä on myös maailman suurin humanitaaristen tarvikkeiden varasto, UNICEF Global Supply and Logistics Hub.

Suomi tuplasi myyntinsä YK:lle 15 miljoonaan dollariin koronan aikaan muiden Pohjoismaiden yltäessä jopa satoihin miljooniin dollareihin. Holopainen-Rainio haastaa sekä yrityksiä että valtionhallintoa miettimään voisiko YK olla meillekin strategisesti tärkeä kumppani, johon satsata resursseja. Esimerkiksi Suomeen voitaisiin hyvinkin rakentaa yksi YK:n hankintakeskus.

YK on maailman suurimpia tavaroiden ja palveluiden ostajia

YK tekee hankintoja vuosittain 25–30 miljardin dollarin arvosta. Business Finland listaa YK:n viimeisimmän, vuoden 2023 tilastoraportin keskeiset hankintasektorit;

terveys: 4,8 miljardia dollaria

rakentaminen, tekniikka ja tiede: 3,5 miljardia dollaria

elintarvikkeet ja maatalous: 2,7 miljardia dollaria.

YK koostuu noin sadasta erilaisesta organisaatiosta, virastosta, ohjelmasta ja rahastosta, joilla on oma hankintatapansa. Kolme suurinta hankkijaa ovat UNICEF (Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto): 5,2 miljardia dollaria, WFP (Maailman ruokaohjelma): 4,5 miljardia dollaria ja YK:n sihteeristö (YK:n hallinnollinen elin): 2,9 miljardia dollaria. YK:n valintoja ohjaavat läpinäkyvyys, ja tasa-arvoisuus ja kestävä kehitys.

Kylmälaitevalmistaja Porkka on myynyt YK:lle jo pitkään ja vakiinnuttanut yhteistyönsä järjestön kanssa.

– Toimitamme YK-järjestöille lämpötilasäädeltyjen rokotteiden säilytykseen suunniteltuja kylmä- ja pakastevarastoja. Järjestöt arvostavat erityisesti yritysten vastuullisuutta sekä kykyä toimittaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kaupankäynti järjestöjen kanssa on pitkäjänteistä mutta palkitsevaa, vaikka kova kansainvälinen kilpailu onkin aina läsnä, sanoo Petri Hiilloste, Porkan myyntijohtaja.

Luotisuojaliivivalmistaja Sioen Ballistics Oy on toimittanut YK:n organisaatioille suojavarusteita jo vuosia.

– YK:n työntekijät joutuvat toimimaan usein kriisialueilla hankalissa ja vaarallisissakin tehtävissä. Sioen Ballisticsin ballistiset liivit varmistavat turvallisemman työskentelyn ja että kaikki työntekijät palaavat turvallisesti kotiin. YK:n kanssa toimiminen on merkityksellistä kriisialueiden heikossa asemassa olevien auttamista, sanoo Mikko Häikiö, Sioen Ballistics Oy toimitusjohtaja.

– Näiden lisäksi YK on hankkinut suomalaisilta yrityksiltä esimerkiksi logistisia palveluita kuten lentoja, erilaisia pakkaustuotteita ja konsulttipalveluita, tiivistää Holopainen-Rainio.

Suomalaiset YK:n hankintakoneistossa:

Tarjouskilpailut löytyvät YK:n omasta portaalista eli United Nations Global Marketplacesta (UNGM).

Suomalaisten yritysten kiinnostus YK:n hankintoihin on kasvanut merkittävästi, mikä näkyy rekisteröitymisissä hankintaportaaliin. Rekisteröityminen on pakollista kaikille YK:n tavaroiden ja palveluiden tarjoajille sekä toimittajille. Business Finland on yritysten tukena hankintakuvioiden ymmärtämisessä.

Vuosina 2015–2020 YK:n hankintaportaalissa oli alle 400 suomalaista yritystä rekisteröityneenä, mutta vuonna 2023 luku on noussut jo lähes 700:aan. Suurin osa rekisteröityneistä suomalaisyrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Luvussa ovat mukana myös erilaiset tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiot.

www.businessfinland.fi/yk-hankinnat

Huomenna vietetään maailmanlaajuista YK:n päivää. YK on järjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää rauhaa ja järjestystä ajatuksena, että ketään ei jätetä yksin. Siihen kuuluu 193 jäsentä eli melkein kaikki maailman tunnustetut maat. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä juhlistaa YK:n peruskirjan vuoden 1945 vuosipäivää eli sen virallista perustamista 79 vuotta sitten.